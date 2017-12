Digital

Das Netz hat entschieden: Diese 5 Grafiken sind die beliebtesten des Jahres

Was die Berliner U-Bahn mit Waffel-Häusern in den USA zu tun hat? Eigentlich nichts. Ausser das beide Grafiken zu den beliebtesten des Jahres gehören. Denn auf reddit werden nicht nur Gifs, Memes und Videos geteilt, sondern auch ziemlich viele Daten zu ziemlich coolen Grafiken verarbeitet. Das sind die Top 5 des Jahres 2017 gemessen an den upvotes.

Platz 5 : «Meine Augen tun weh!»

Platz fünf der beliebtesten Daten-Grafiken besetzt User superpaow. Am 21. August war hauptsächlich auf dem nordamerikanischen Kontinent eine Sonnenfinsternis zu beobachten. Das sorgte natürlich für viele Google-Suchanfragen. Der ungeschützte Blick in die Sonne kann jedoch gefährlich für die Augen sein. Vor dem fürchteten sich nach dem 21. August ziemlich viele Leute und begannen «my eyes hurt» zu googeln. User superpaow fügte die beiden Google-Kurven zusammen und kreierte damit eine interessante Grafik.

bild: via reddit

Platz 4 : Was Waffeln mit dem Tod zu tun haben

Platz vier besetzt eine nicht ganz ernst gemeinte Grafik des Nutzers DR-ROBERT-J. Dieser verglich 2013 eine Karte der aktuellen US-Standorte der Fast-Food-Kette Waffle House mit einer Karte, wo kardial bedingten Todesfälle eingezeichnet wurden. Der Fall ist klar: Todesfälle verursachen Waffelhäuser!

via reddit

Platz 3 : Der Schlafrythmus der Tochter

Eigentlich wurde die Grafik auf Platz 3 schon 2016 publiziert. Sie blieb aber auch dieses Jahr so beliebt, dass sie es in die Top fünf geschafft hat. Vielleicht weil sie ziemlich süss ist. Der stolze Papa Andrew Elliot visualisierte nämlich den Schlafrythmus seiner kleinen Tochter. Die Mitte des Kreises zeigt den Anfang ihres Lebens und jeder einzelne Strich steht für 24 Stunden – blau heisst schlafend, gelb bedeutet wach.

bild: via reddit

Platz 2 : Terroropfer in Europa und Afrika

Die Grafik auf Platz 2 behandelt ein ernstes Thema. Sie visualisiert nämlich die Anzahl Menschen, die 2017 bei terroristischen Anschlägen ums Leben kamen.

bild: via reddit

Platz 1 : Berlin, Berlin

Der Gewinner der Liste erstaunt vielleicht. Denn es handelt sich um eine ziemlich einfach Visualisierung von Berlin. Genauer gesagt, von den U-Bahnen in Berlin. Die Grafik von User vinnivinnivinni verwandelt sich von den U-Bahn-Linien in die effektive Stadtkarte.

