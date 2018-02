International

Grossbritannien

Startschuss für neue Anti-Brexit-Partei in Grossbritannien



Startschuss für neue Anti-Brexit-Partei in Grossbritannien

Mit einer neuen Partei wollen Brexit-Gegner Zustimmung für den Verbleib Grossbritanniens in der EU mobilisieren. Ziel sei es, «den Brexit rückgängig zu machen und unsere einflussreiche Stellung in Europa wiederherzustellen», heisst es in der am Montag in London veröffentlichten Gründungserklärung der neuen Gruppierung Renew (Erneuern).

Sie will bei der kommenden Unterhauswahl antreten. Renew wolle jenen Wählern eine Heimat bieten, «die sich derzeit politisch heimatlos fühlen», sagte James Clarke, einer der drei Ko-Vorsitzenden.

Bild: EPA/EPA

Seine Gruppierung wolle sich an der neuen Bewegung orientieren, die in Frankreich den proeuropäischen Jungpolitiker Emmanuel Macron ins Präsidentenamt getragen hat. «Macron hat gezeigt, dass man in einer kurzen Zeit Ausserordentliches leisten kann», sagte Clarke.

Renew verfügt nach eigenen Angaben bereits über rund 450 Interessenten, die in einem der 650 britischen Wahlkreise kandidieren wollen. Landesweit bekannte Namen finden sich allerdings nicht darunter.

Ko-Parteichef Clarke sah darin aber kein Problem: «Renew betreibt keinen Personenkult, wir wollen kein Vehikel für die Ambitionen von Politikern sein», sagte er der Nachrichtenagentur AFP in London.

Bild: EPA/EPA POOL

Die nächste Parlamentswahl ist regulär für 2022 vorgesehen, wobei ein früherer Termin wegen der schwächelnden Regierung von Theresa May nicht ausgeschlossen wird.

Zahl der Brexit-Gegner steigt

Die ursprüngliche Gründung von Renew geht auf den ehemaligen Banker Chris Coghlan zurück. Er kandidierte bei der Parlamentswahl im Juni 2017 auf der Liste als unabhängiger Anti-Brexit-Kandidat im Süden Londons und belegte dort den vierten Rang.

In den vergangenen Wochen haben sich verschiedene Anti-Brexit-Initiativen gebildet. Sie wollen den Volksentscheid vom 23. Juni 2016 rückgängig machen, der eine Mehrheit von fast 52 Prozent für den Ausstieg aus der EU ergab.

Der Austritt Grossbritanniens aus der EU ist für März 2019 vorgesehen. Meinungsumfragen stellen seit einiger Zeit einen vorsichtigen Umschwung zugunsten eines Verbleibs Grossbritanniens in der Europäischen Union fest.

Die neue Partei Renew will sich besonders um die Probleme kümmern, die ihrer Meinung nach zum Sieg des Brexit-Lagers führten. Sie setzt sich für eine Erhöhung des Mindestlohns, mehr bezahlbaren Wohnraum und bessere Infrastrukturen ein. Ausserdem will sie sich darum kümmern, dass die Einwanderungsfrage besser geregelt wird. (sda/afp)

Die Briten schulden der EU Milliarden 1m 31s Die Briten schulden der EU Milliarden Video: srf

So reagiert die britische Presse auf den Brexit

Brexit Der Brexit wird zum Zug-Unglück Jetzt wird's hart: Grossbritannien verzichtet auf den soften Brexit Ohrfeige für Brexit-Plan von Theresa May: EU-Botschafter tritt zornig zurück Nach Brexit soll Grossbritannien (fast) nichts mehr mit der EU am Hut haben

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo

Alle Leser-Kommentare