Westen zweifelt an Israels Beweisen zu Irans Atomwaffenprogramm

Nati-Trainer Fischer sagt, was er vor Olympia falsch gemacht hat

Die Hoffnungen auf einen Exploit bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang waren gross – auch, weil sie Nationaltrainer Patrick Fischer im Vorfeld geschürt hatte. Doch statt der Schweiz sorgte Deutschland mit dem Gewinn der Silbermedaille für einen gewaltigen Coup.

Am Freitag werden in Dänemark die Eishockey-Weltmeisterschaften eröffnet. Der Schweizer Nationaltrainer Patrick Fischer hofft, aus den Fehlern des Olympia-Turniers die richtigen Schlüsse gezogen zu haben, wie er im Interview mit der Nachrichtenagentur sda sagt. Das schlechte Abschneiden und das Aus in den Achtelfinals gegen Deutschland (1:2 n.V.) im Februar in Pyeongchang habe «extrem» geschmerzt, so Fischer. «Die besten Spieler der Welt fehlten, das erhöhte unsere Chancen. Davon bin ich …