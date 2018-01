International

«And the Winner is...»: Das sind die Abräumer bei den Golden Globes



Bild: Jordan Strauss/Invision/AP/Invision

«And the Winner is ...»: Deutsche räumen bei den Golden Globes mit NSU-Drama ab

Nach den Oscars sind die Golden Globes die wichtigste Auszeichnung Hollywoods. Das sind die Gewinner.

Aus dem Nichts

Bester fremdsprachiger Film Congratulations to @InTheFadeFilm, taking home tonight's award for Best Motion Picture - Foreign Language. #GoldenGlobes pic.twitter.com/sgSTRg1lCQ — Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 8, 2018

Das deutsche NSU-Drama «Aus dem Nichts» hat den Titel als bester nicht-englischsprachiger Film geholt. Der Streifen von Regisseur Fatih Akin mit Hauptdarstellerin Diane Kruger ist in diesem Jahr auch der deutsche Oscar-Kandidat. Akin dankte auf der Bühne unter anderem seiner Hauptdarstellerin. «Das ist deine, das ist unsere», sagte er zu Kruger, mit der Trophäe in der Hand.

Gary Oldman

Bester Hauptdarsteller Bild: AP/NBC

Gary Oldman gewinnt den Golden Globe als bester Hauptdarsteller in einem Drama für «The Darkest Hour». In diesem verkörpert er Winston Churchill.

Elizabeht Moss

Beste Schauspielerin in TV-Drama Bild: Jordan Strauss/Invision/AP/Invision

Moss erhielt den Preis für ihre Rolle in «The Handmaid's Tale – Der Report der Magd»

Stars laufen bei den Golden Globes in Schwarz auf

James Franco

Bester Schauspieler in Komödie Bild: Jordan Strauss/Invision/AP/Invision

Der kalifornische Schauspieler James Franco gewann den Golden Globe als bester Hauptdarsteller in einer Komödie. Der 39-Jährige überzeugte mit seiner Rolle als exzentrischer Regisseur Tommy Wiseau in der Tragikomödie «The Disaster Artist». Der Film, bei dem Franco auch Regie führt, erzählt die Entstehungsgeschichte des schrägen Kultstreifens «The Room», der von Wiseau inszeniert wurde.

«Big Little Lies»

Bei den Miniserien bekam «Big Little Lies» vier Auszeichnungen, darunter den Hauptpreis als beste Reihe in dieser Kategorie und den für Nicole Kidman in der weiblichen Hauptrolle.

Nicole Kidman

Beste Hauptdarstellerin Bild: Jordan Strauss/Invision/AP/Invision

Nicole Kidman (2. v.l) räumte mit «Big Little Lies» ab und holte den Titel als beste Hauptdarstellerin.

Coco

Bester animierter Film Bild: AP/Disney

Disney/Pixar's Coco haben als bester Trickfilm abgeräumt.

Sam Rockwell

Bester Nebendarsteller Sam Rockwell wins Best Supporting Actor for #ThreeBillboards Outside Ebbing, Missouri

Full winners list: https://t.co/IjwywdoJ4e #GoldenGlobes pic.twitter.com/aqUlcWq5c1 — Entertainment Weekly (@EW) January 8, 2018

Der 49-Jährige wurde als bester Nebendarsteller für seine Rolle in dem Independent-Film «Three Billboards Outside Ebbing, Missouri» geehrt. Darin spielt er einen rassistischen und gewalttätigen Polizisten.

Allison Janney

Beste Nebendarstellerin 🎥 | Sebastian “fist bumping” Allison Janney at the #GoldenGlobes! pic.twitter.com/W5TL1GJbkF — Sebastian Stan Updates (@TheSebNews) January 8, 2018

Die 58-jährige amerikanische Schauspielerin Allison Janney gewann zudem die erste Golden-Globe-Trophäe in ihrer Laufbahn. Für ihre Rolle als herzlose, strenge Mutter in der Tragikomödie «I, Tonya» wurde sie in der Nacht zum Montag in Beverly Hills zur besten Nebendarstellerin gekürt.

Marvelous Mrs. Maisel

Beste TV-Komödie Bild: Jordan Strauss/Invision/AP/Invision

(amü/sda)

Die Gewinner der Golden Globes in Kürze

