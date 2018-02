Thailand will kein Ferienziel für Sex-Touristen mehr sein

Pssst, diese 13 super-nützlichen Webseiten solltest du unbedingt kennen

Wo hat es aktuell Nebel in der Schweiz? Oder ist es am Wochenende an meinem geplanten Ausflugsziel neblig? Reichen Üetliberg und Gurten oder muss es schon der Säntis sein? Die Antworten liefert die Webseite nebelkarte.ch. Die Prognose deckt vier Tage ab bei einer Genauigkeit von ± 100 Höhenmetern.

Die Webseite wurde von Studenten des Instituts für Software an der HSR Hochschule für Technik in Rapperswil entwickelt.

Die Preise bei Amazon schwanken von Tag zu Tag. Für Schnäppchenjäger …