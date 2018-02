Sport

Ausgerechnet Itten schiesst Basel ab und sorgt für Historisches bei «seinem» FCB



Super League, 22. Runde Basel – St.Gallen 0:2 (0:0) Lugano – GC 1:0 (1:0)

Bild: KEYSTONE

Ausgerechnet Itten schiesst Basel ab und sorgt für Historisches bei «seinem» FCB

Basel droht der Meistertitel davon zu schwimmen. Zum ersten Mal in diesem Jahrtausend (zuletzt 1997) verliert der Serienmeister zweimal in Serie ein Heimspiel und liegt jetzt schon acht Verlustpunkte hinter Leader YB.

Basel – St.Gallen 0:2

Basel kassiert im Jahr 2018 schon die zweite Niederlage im dritten Spiel. Und nach dem 0:1 zum Auftakt gegen Lugano bedeutet das 0:2 gegen St.Gallen vor 22'000 Zuschauern gar ein Novum: Nie zuvor seit bestehen der Super League verlor der Ligaprimus zwei Heimspiele in Serie.

«Wir haben uns heute selbst geschlagen. Man kann es nicht schönreden. Möglichkeiten waren genügend da. Klarere Chancen kannst du nicht mehr haben. Auf der anderen Seite macht der Gegner aus zwei Chancen zwei Tore. Aber klar: Das war ungenügend.



Es ist wie verhext. Das müssen wir gut analysieren. Das geht natürlich nicht, es ist ein herber Rückschlag. Es braucht eine klare Reaktion. Den nächsten Match müssen wir gewinnen.»

Basel ist zu Beginn klar das bessere Team und hätte in der ersten Halbzeit führen Müssen. Die beste Gelegenheit verpasste Ricky van Wolfswinkel vom Elfmeterpunkt aus. Seinen Versuch drischt er aber in den Nachthimmel statt erstmals seit dem 9. September ins Tor. Übrigens: Schon gegen Lugano verschoss Basel bekanntlich einen Elfmeter. Damals war es Elyounoussi.

Bild: KEYSTONE

Die zweite Halbzeit beginnt mit einem Paukenschlag. Léo Lacroix verliert in der Aufbaubewegung den Ball an Cedric Itten und der erst vor einem Monat an die St.Galler ausgeliehene Basler drückt den Ball im zweiten Versuch gegen «seinen» Klub über die Linie. Der FCB drückt danach zwar auf den Ausgleich, aber ein Tor will nicht fallen. Dem Treffer am nächsten kommt Lacroix, der aber aus Abseitsposition trifft.

Auf der Gegenseite ist es in der 86. Minute erneut Itten, der einen Freistoss zum 2:0 ablenkt und den Erfolg der Ostschweizer besiegelt. Der 21-Jährige traf in dieser Saison davor übrigens insgesamt zweimal. Zweimal noch im Dress des FC Basel. «Das ist natürlich sehr speziell, dass ich gegen Basel treffe», so der Stürmer.

St.Gallen feiert den ersten Sieg unter Präsident Matthias Hüppi und spielt erstmals seit zwölf Partien zu null. Basel dagegen droht morgen ein Rückstand von acht Punkten auf Leader YB. Die Young Boys empfangen dann in Thun.

Lugano – GC 1:0

– Lugano geht mit dem Pausenpfiff 1:0 in Führung. Die Tessiner spielen dabei die Zürcher Hintermannschaft perfekt aus, so dass Davide Mariani am Ende freistehend nur noch einschieben kann. Ansonsten ereignet sich nicht viel in den ersten 45 Minuten.

– Derzeit ist es für Luganos Gegner nicht ratsam, in Rückstand zu geraten. Fünf Tore in den letzten vier Spielen haben den erstaunlichen Tessinern genügt, um das Maximum von zwölf Punkten herauszuholen. Eines der Tore (beim 2:0 in Thun) wäre nicht einmal nötig gewesen.

– GC dagegen muss die zweite Pleite en suite einstecken und liegt jetzt schon vier Punkte hinter dem heutigen Gegner und damit den Europacup-Plätzen zurück. Es bleibt bei einem einzigen Sieg (bei Schlusslicht Sion) in den letzten nunmehr sieben Spielen. Trainer Yakin hat weiterhin auf einer Baustelle zu tun. Die diversen neu zugezogenen Spieler wollen eingebaut werden, was mit einem derart jungen Kader ohnehin keine einfache Aufgabe ist. (fox/sda)

Bild: TI-PRESS

Die Tabelle

Die Telegramme

Basel - St. Gallen 0:2 (0:0)

22'988 Zuschauer. - SR Brisard (FRA).

Tore: 52. Itten (Ben Khalifa) 0:1. 86. Itten (Kukuruzovic) 0:2.

Basel: Vaclik; Lang, Suchy, Lacroix, Petretta; Stocker, Serey Die (61. Zuffi), Xhaka, Elyounoussi (61. Campo); van Wolfswinkel, Albian Ajeti (69. Oberlin).

St. Gallen: Stojanovic; Hefti, Wiss, van der Werff; Sigurjonsson; Aratore (70. Koch), Tschernegg, Barnetta (80. Kukuruzovic), Wittwer; Itten, Ben Khalifa (77. Tafer).

Bemerkungen: Basel ohne Balanta (verletzt). St. Gallen ohne Buess (gesperrt), Toko, Haggui, Musavu-King, Aleksic, Adonis Ajeti, Lüchinger und Gönitzer (alle verletzt). 24. van Wolfswinkel verschiesst Penalty. 82. Tor von Lacroix wegen Abseits nicht anerkannt. Verwarnungen: 24. Hefti. 26. Serey Die. 52. Barnetta. 57. Suchy. 90. Xhaka (alle Foul).

Lugano - Grasshoppers 1:0 (1:0)

3380 Zuschauer. - SR Erlachner.

Tor: 45. Mariani (Gerndt) 1:0.

Lugano: Da Costa; Rouiller, Sulmoni, Golemic; Piccinocchi; Crnigoj (82. Janko), Sabbatini, Mariani (76. Carlinhos), Amuzie; Gerndt, Bottani (69. Vecsei).

Grasshoppers: Lindner; Bergström, Vilotic (58. Djuricin), Rhyner; Lika, Basic, Taipi, Lavanchy; Kapic (76. Bajrami), Jeffrén; Kodro (83. Fasko).

Bemerkungen: Lugano ohne Mihajlovic (gesperrt), Ledesma, Daprelà, Schäppi (alle verletzt) und Padalino (nicht im Aufgebot). Grasshoppers ohne Avdijaj, Andersen (beide verletzt), Sainsbury, Cvetkovic (beide nicht qualifiziert) und Pnishi (nicht im Aufgebot). Erster Einsatz von Marc Janko bei Lugano. Verwarnungen: 29. Sabbatini (Foul), 35. Basic (Foul), Lavanchy (Foul), 67. Gerndt (Foul), 74. Rouiller (Foul)..

Die Super League im Zeitraffer – wie sich die Liga seit 1980 verändert hat

