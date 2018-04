Sport

Mit diesen 6 Songs huldigen die Liverpool-Fans ihrem Liebling Mo Salah



Bild: AP/AP

Mit diesen 6 fantastischen Songs huldigen die Liverpool-Fans ihrem Liebling Mo Salah

Arne Siegmund / watson.de

Liverpool und Mohamed Salah – da haben sich zwei gefunden!

Seit letztem Sommer spielt der 25-jährige Ägypter beim FC Liverpool. Und er trifft und trifft und trifft. Salah hat in 47 Pflichtspielen für die «Reds» schon 58 direkte Torbeteiligungen auf dem Konto.

🇪🇬 Mohamed Salah sets a new club record by becoming the 1st Liverpool player in history to score in 33 different games during a single campaign. 👏👏👏#UCL pic.twitter.com/GZRJIgVlUC — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 24. April 2018

Im Halbfinal-Hinspiel der Champions League gegen die AS Roma traf er doppelt und bereitete zwei Tore vor – das schaffte vor ihm noch kein anderer Spieler in einem Halbfinal der Königsklasse.

Und wie es für kreative englische Fussballfans üblich ist, haben die Liverpooler ihrem neuen Helden natürlich auch schon einige Lieder gewidmet.

Hier kommen die bisher besten Salah-Songs:

«The Egyptian King»

🎶 The Egyptian King 👑 pic.twitter.com/6TYl3YkF1w — This Is Anfield (@thisisanfield) 4. Februar 2018

Am Dienstagabend schallte dieses Lied 'zig Mal durch die Anfield Road. Man nehme: Den Refrain eines Achtzigerjahre-Ohrwurms, dichte diesen um und – voilà – hat man ein astreines Stadionlied, das man wunderbar grölen kann.

Hier nochmals aus der Fan-Perspektive: Video: YouTube/The Redmen TV

Salah gefällt das Lied: «It's a good song!» Video: YouTube/BT Sport

Wer die Vorlage nicht kennt, hier ist sie: Video: YouTube/David Bryant

«If he scores another few, then I'll be Muslim, too»

Nach dem 5:0-Sieg im Viertelfinal gegen den FC Porto haben sich die Liverpool-Fans diesen Schlager ausgedacht. Aufgrund der Moslem-Zeile ist er ein wenig kontrovers, aber was soll's – er geht direkt ins Ohr und bleibt im Kopf!

«Mo Sa-lah-la-la-la-la»

‘We bought the lad from Roma and he scores every game, he’s Egyptian and he’s brilliant and Mohammed’s his name. Mo Salah lalala Mo Salah lalala' @22mosalah #LFC pic.twitter.com/lDo60p8MIc — Away Days Videos (@AwayDaysVideos) 3. Dezember 2017

Auf die witzige Zeile «We bought the lad from Roma and he scores every game! He’s Egyptian and he’s brilliant and Mohammed’s his name» folgt ein eingängiges «Salah-la-la-la-la» – wunderbar stimmungsvoll, wunderbar zum Mitsingen!

«Salah, oooh Mané, Mané...»

«The Archies» sangen «Sugar, oh honey, honey». Kevin Murphy, der sich selbst als grössten Liverpool-Fan aus Cork bezeichnet, dichtete den Sechzigerjahre-Gassenhauer zu «Salah, oh Mané, Mané» um. Ganz klar unser Favorit.

Aber hört und seht selbst – alles daran ist herrlich! Video: YouTube/Marc Kenny

Mit diesem Song bewältigten die Liverpooler auch den Schmerz über den Verkauf von Philippe Coutinho nach Barcelona auf ihre Art und Weise: «...and we sold Coutinhoooo – but we got Salah, oooh Mané, Mané...»

Eine Ballade gibt's auch ...

Wer in der Saison 2017/2018 Teenie ist, in Liverpool lebt und Fussball liebt, knutscht wahrscheinlich gerade mit seinem Schwarm zu diesem Akustik-Gitarren-Schmusesong – und stellt sich dabei heimlich vor, mit Mo Salah rumzumachen ...

1,4 Millionen Views sprechen für sich

Ob dieses Lied aber schon im Stadion gesungen wurde, ist nicht überliefert. Der Text ist wahrscheinlich selbst für englische Fans zu kompliziert zum Auswendiglernen ...

Unvergessene Champions-League-Geschichten 21.05.2008: John Terrys fataler Ausrutscher: Im ersten rein englischen CL-Final stösst er Chelsea ins Tal der Tränen 12.11.2002: Basel spielt 3:3 gegen Liverpool und Beni Thurnheer schwärmt: «Das müsste man zeigen, wenn ich gestorben bin» 26.05.1999: Sheringham und Solskjaer – zwei Namen und du weisst sofort, worum es hier geht 28.05.1997: Lars Ricken kommt, schiesst und macht Borussia Dortmund zum Champions-League-Sieger 18.04.2001: Das berühmteste Mannschaftsfoto der Welt wird geknipst – wie sich ein ehemaliger Boxer als 12. Mann unsterblich macht 25.05.2005: Liverpool schafft gegen Milan dank «sechs Minuten des Wahnsinns» und Hampelmann Jerzy Dudek die unglaublichste Wende aller Zeiten 23.05.2001: Oli Kahn hält im CL-Final gegen Valencia drei Elfmeter und wird endgültig zum Titan 25.09.1996: Murat Yakin sticht mit seinem Freistoss mitten ins Ajax-Herz und bringt Mama Emine zum Weinen 28.05.1980: Underdog Nottingham überrascht Europa erneut und sorgt für eine kuriose Bestmarke 07.12.2011: Der FC Basel schmeisst Manchester United aus der Champions League und Steini, der Glatte, schiesst den Ball an die Latte 26.09.1995: Luganos Carrasco bringt mit seiner Banane Gianluca Pagliuca und das grosse Inter Mailand zum Weinen 30.09.2009: Dank Tihinens Hackentrick, «abgeschaut bei einem finnischen Volkstanz», bodigt der FC Zürich das grosse Milan 18.03.2003: Der FC Basel schafft gegen Juve nur die «kleine» Sensation – für die grosse fehlen dann doch vier Tore 01.04.1998: Jauch und Reif lassen beim Torfall von Madrid jeden Aprilscherz alt aussehen 29.09.1971: Statt «allzu augenfällig im Spargang» die Pflicht zu erledigen, sorgt GC für den höchsten Schweizer Europacup-Sieg aller Zeiten 04.11.1992: Sion träumt von der Champions-League-Gruppenphase, kassiert trotz ansprechender Ausgangslage in Porto jedoch eine 0:4-Klatsche 20.11.1996: Wegen 20 fatalen Minuten landet Champions-League-Überflieger GC in Glasgow auf dem harten Boden der Realität Alle Artikel anzeigen

