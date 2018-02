Wirtschaft

Flash-Crash an der Wallstreet – der grösste Absturz in 4 Punkten erklärt



Flash-Crash an der Wallstreet – der grösste Absturz seit der Finanzkrise in 4 Punkten

Den grössten Absturz der Geschichte erlebte der US-Leitindex Dow Jones. Das musst du darüber wissen.

Was ist passiert?

Böse Überraschung für Donald Trump! An der Börse in New York ist am Montag Panik ausgebrochen. Der US-Leitindex Dow Jones stürzte um knapp 1600 Punkte ab – so viele wie noch nie zuvor an einem Tag. Die bisherigen Jahresgewinne lösten sich in Luft auf. Marktbeobachter sehen im «Flash Crash», einen der schwärzesten Tage für die Aktienmärkte seit Jahren.

So heftig ging es bergab

Mit einem Minus von 4,60 Prozent auf 24'345,75 Punkte ging das weltweit wichtigste Börsenbarometer aus dem Handel.

Der Crash wirkt sich auch auf die weltweiten Märkte aus. In Asien stürzen die Börsen ab. In Japan sackte der Nikkei-Index am Dienstag in den ersten 15 Minuten um 1000 Punkte ab.

Here's where we stand on the losses across Asia on Tuesday now that Hong Kong and China markets are open https://t.co/KzAue98K4D pic.twitter.com/HQxXDUFFS9 — Bloomberg (@business) February 6, 2018

Häää? Ich tschegg's nicht

In den USA läuft die Wirtschaft so geschmiert wie schon lange nicht mehr. Warum stürzt jetzt gerade der Leitindex ab? Paradoxerweise wegen des Booms.

Das Wirtschaftswachstum schürt Ängste, dass die Preise in den USA in Kürze rapide steigen könnten. Das würde die Zentralbank dazu zwingen, die Zinsen schneller als geplant zu erhöhen. «Die Menschen müssen sich erst wieder an eine echte Inflation gewöhnen», sagt ein Experte zu CNN.

Etliche Analysten glauben aber, dass alles nur halb so schlimm sei – und verweisen auf das anhaltende Wachstum. «Der Aktienmarkt hat einen Wutanfall», sagte Andres Garcia-Amaya, Chef der Vermögensberatung Zoe Financial bei CNN. Die Märkte müssten einfach «wieder mal durchatmen».

Wie reagiert Trump?

Der US-Präsident sagt erst einmal gar nichts zu dem Crash. Vielmehr bejubelte er in Ohio seine Steuerreform. Während der Rede sackte der Kurs weiter ab. Über seine Sprecherin liess er später ausrichten, der Fokus liege auf langfristigen Wirtschaftszahlen, die weiterhin «aussergewöhnlich stark» seien. Dazu gehörten etwa die «historisch niedrige» Arbeitslosigkeit sowie steigende Löhne.

So reagiert das Netz

Trump hatte die Rekorde am Aktienmarkt in den vergangenen Monaten wiederholt als Bestätigung für seinen wirtschaftspolitischen Kurs herangezogen. Dementsprechend liess die Häme im Netz nach dem Kurssturz nicht lange auf sich warten. Und fiese Wortspiele machen die Runde.

Hat Trump den Dow schon gefeuert? Has Trump tried to fire Dow Jones yet? — Sarah Cooper (@sarahcpr) February 6, 2018

Snoop Dogs Hit «Drop it like it's hot» bekommt plötzlich einen neuen Titel...

Drop it like it's Dow — Aparna Nancherla (@aparnapkin) February 6, 2018

Today, Trump and his #StockMarket cronies did a little profit-taking.



Rather than drain the swamp, they drained your 401k.



Cheers to the Dow Jones! pic.twitter.com/wovRQLIPyB — Just Joe (@dannon787) February 6, 2018

Trump finally has multiple legitimate "largest" accomplishments to brag about:



- Largest single day DOW Jones drop ever.



- Largest 2-day DOW Jones point drop ever.



- Largest 3-day DOW Jones point drop ever.



RETWEET to @realDonaldTrump to congratulate him! — Brian Krassenstein🐬 (@krassenstein) February 6, 2018

The only thing plunging faster than the Dow today is my old iPhone's battery life!!! — Brett LoGiurato (@BrettLoGiurato) February 6, 2018

