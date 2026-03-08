Der Kanton Aargau stimmt über Blitzer und Sozialhilfe ab. Bild: keystone/watson

«Blitzerabzocke» und Kürzung der Sozialhilfe: Die Resultate aus dem Kanton Aargau live

Am 8. März 2026 wird im Kanton Aargau abgestimmt. Auf nationaler Ebene stehen vier Vorlagen auf dem Programm und auch auf kantonaler Ebene gelangen diverse Belange an die Urne. Hier findest du alle Informationen und Ergebnisse aus dem Kanton Aargau dazu.

Kanton Aargau: «Blitzerabzocke stoppen»

Schweizer Städte nehmen durch Blitzer jährlich mehrere Millionen ein. (Symbolbild) Bild: Shutterstock

Darum geht es: Die Volksinitiative verlangt, dass Geschwindigkeits- und Rotlichtüberwachungsanlagen in Zukunft nur noch mit der Bewilligung des Regierungsrats betrieben werden dürfen. Diese Bewilligungen sollen nur erteilt werden, wenn an dem Standort ein Verkehrsdefizit besteht.

Aargauische Volksinitiative "Blitzerabzocke stoppen!" vom 18. September 2024 Ausgezählt: 0/196 | Stand: Noch keine Resultate

Kanton Aargau: «Arbeit muss sich lohnen»

Der Grundbedarf für Sozialhilfe im Kanton Aargau beträgt pro Person aktuell 1'061 Franken. Bild: KEYSTONE

Darum geht es: Die Volksinitiative «Arbeit muss sich lohnen» verlangt eine Anpassung der kantonalen Sozialhilfe. Der Grundbedarf soll für Menschen, die über zwei Jahre ununterbrochen Sozialhilfe beziehen, um fünf Prozent gekürzt werden.

Aargauische Volksinitiative "Arbeit muss sich lohnen!" vom 24. April 2024 Ausgezählt: 0/196 | Stand: Noch keine Resultate

Nationale Vorlagen

Initiative «Bargeld ist Freiheit»

Bargeld-Initiative Ausgezählt: 0/197 | Stand: Noch keine Resultate

Gegenvorschlag

Gegenvorschlag Ausgezählt: 0/197 | Stand: Noch keine Resultate

Stichfrage

Stichfrage Ausgezählt: 0/197 | Stand: Noch keine Resultate

Darum geht es: Die Initiative verlangt zwei neue Verfassungsbestimmungen: Erstens will die Initiative, dass der Bund sicherstellt, dass Münzen oder Banknoten immer in genügender Menge zur Verfügung stehen. Wie viel Bargeld genügend ist, lässt die Initiative offen. Zweitens soll der Franken Schutz erhalten: Volk und Stände müssten zustimmen, sollte er durch eine andere Währung ersetzt werden.

SRG-Initiative

SRG-Initiative Ausgezählt: 0/197 | Stand: Noch keine Resultate

Darum geht es: Die Volksinitiative «200 Franken sind genug (SRG-Initiative)» will in der Bundesverfassung festschreiben, dass sich die SRG auf einen «unerlässlichen Dienst für die Allgemeinheit» beschränkt. Der Bund soll zur Finanzierung von Radio- und Fernsehprogrammen die Abgabe von privaten Haushalten auf 200 Franken pro Jahr begrenzen.

Klimafonds-Initiative

Klimafonds-Initiative Ausgezählt: 0/197 | Stand: Noch keine Resultate

Darum geht es: Den Initianten und Initiantinnen der Klimafonds-Initiative gehen die klimapolitischen Bemühungen der Schweiz nicht weit genug. Die Vorlage will, dass jährlich 4 bis 8 Milliarden zusätzliche Franken via eines eigens dafür eingerichteten Fonds in die Bekämpfung der Klimakrise fliessen.

Individualbesteuerung

Individualbesteuerung Ausgezählt: 0/197 | Stand: Noch keine Resultate

Darum geht es: Das Bundesgesetz zur Einführung der Individualbesteuerung sieht vor, die steuerliche Ungleichheit von verheirateten und unverheirateten Paaren abzuschaffen. Funktionieren soll das, indem Ehepaare künftig genauso wie unverheiratete Paare individuell besteuert werden.