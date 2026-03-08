Ausserrhoden sucht einen neuen Nationalrat. Bild: keystone/watson

Der Kanton Appenzell Ausserrhoden ersetzt seinen Nationalrat – die Wahl live

Am 8. März 2026 wird im Kanton Appenzell Ausserrhoden gewählt. Worum es dabei geht, wer zur Wahl steht und wer gewinnt, erfährst du hier.

Kanton Appenzell Ausserrhoden: Ersatzwahl Nationalrat

Nachdem SVP-Nationalrat David Zuberbühler (links) zurückgetreten ist, sucht der Kanton Appenzell Ausserrhoden einen neuen Nationalrat. Bild: keystone

Darum geht es: Der bisherige Nationalrat aus dem Kanton Appenzell Ausserrhoden, David Zuberbühler, ist aus beruflichen Gründen zurückgetreten. Deshalb wird am 8. März 2026 ein neuer Nationalrat gewählt. Zur Wahl stellen sich Jennifer Abderhalden (FDP) und Edgar Bischof (SVP).

Abderhalden ist Präsidentin der kantonalen FDP und seit letztem Jahr Kantonsrätin in Ausserrhoden. Sie trat 2019 gegen Zuberbühler an, schaffte den Sprung in den Nationalrat aber nicht. Für die SVP geht Bischof ins Rennen. Er politisiert bereits seit 15 Jahren im Kantonsrat und auch er ist Präsident der kantonalen SVP.

Die Resultate:

Nationale Vorlagen

Initiative «Bargeld ist Freiheit»

Bargeld-Initiative Ausgezählt: 0/20 | Stand: Noch keine Resultate

Gegenvorschlag

Gegenvorschlag Ausgezählt: 0/20 | Stand: Noch keine Resultate

Stichfrage

Stichfrage Ausgezählt: 0/20 | Stand: Noch keine Resultate

Darum geht es: Die Initiative verlangt zwei neue Verfassungsbestimmungen: Erstens will die Initiative, dass der Bund sicherstellt, dass Münzen oder Banknoten immer in genügender Menge zur Verfügung stehen. Wie viel Bargeld genügend ist, lässt die Initiative offen. Zweitens soll der Franken Schutz erhalten: Volk und Stände müssten zustimmen, sollte er durch eine andere Währung ersetzt werden.

SRG-Initiative

SRG-Initiative Ausgezählt: 0/20 | Stand: Noch keine Resultate

Darum geht es: Die Volksinitiative «200 Franken sind genug (SRG-Initiative)» will in der Bundesverfassung festschreiben, dass sich die SRG auf einen «unerlässlichen Dienst für die Allgemeinheit» beschränkt. Der Bund soll zur Finanzierung von Radio- und Fernsehprogrammen die Abgabe von privaten Haushalten auf 200 Franken pro Jahr begrenzen.

Klimafonds-Initiative

Klimafonds-Initiative Ausgezählt: 0/20 | Stand: Noch keine Resultate

Darum geht es: Den Initianten und Initiantinnen der Klimafonds-Initiative gehen die klimapolitischen Bemühungen der Schweiz nicht weit genug. Die Vorlage will, dass jährlich 4 bis 8 Milliarden zusätzliche Franken via eines eigens dafür eingerichteten Fonds in die Bekämpfung der Klimakrise fliessen.

Individualbesteuerung

Individualbesteuerung Ausgezählt: 0/20 | Stand: Noch keine Resultate

Darum geht es: Das Bundesgesetz zur Einführung der Individualbesteuerung sieht vor, die steuerliche Ungleichheit von verheirateten und unverheirateten Paaren abzuschaffen. Funktionieren soll das, indem Ehepaare künftig genauso wie unverheiratete Paare individuell besteuert werden.