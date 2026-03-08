Im Kanton Glarus stellt sich die Regierung zur Wiederwahl. Bild: keystone/watson

Der Kanton Glarus wählt eine neue Regierung – die Resultate live

Im Kanton Glarus finden an diesem Sonntag, 8. März 2026, Gesamterneuerungswahlen für den Regierungsrat statt. Wer sich zur Wahl stellt und wer vorne liegt, erfährst du hier live.

Mehr «Abstimmungen 2026»

Kanton Glarus: Gesamterneuerung des Regierungsrates

Der bisherige Regierungsrat im Kanton Glarus stellt sich zur Wiederwahl. Bild: keystone

Darum geht es: Der Glarner Regierungsrat besteht aus fünf Mitgliedern und bildet die oberste Exekutive des Kantons. Alle fünf bisherigen Regierungsmitglieder treten erneut an:

Kaspar Becker (Die Mitte)

Markus Heer (SP)

Marianne Lienhard (SVP)

Christian Marti (FDP)

Thomas Tschudi (SVP)

Als Herausforderer treten drei weitere Kandidatinnen und Kandidaten an:

Marc Brunner (parteilos), Unternehmer

Manuela van der Glas (parteilos), Senior Partner

Marcel Lötscher (parteilos), Seilbahnangestellter

Diese acht Kandidatinnen und Kandidaten stellen sich offiziell zur Wahl. Theoretisch können aber auch andere wählbare Personen aufgestellt werden.

Die Resultate:

Findest du am Sonntag ab 12 Uhr hier live

(leo)

Nationale Vorlagen

Initiative «Bargeld ist Freiheit»

Bargeld-Initiative Ausgezählt: 0/3 | Stand: Noch keine Resultate

Gegenvorschlag

Gegenvorschlag Ausgezählt: 0/3 | Stand: Noch keine Resultate

Stichfrage

Stichfrage Ausgezählt: 0/3 | Stand: Noch keine Resultate

Darum geht es: Die Initiative verlangt zwei neue Verfassungsbestimmungen: Erstens will die Initiative, dass der Bund sicherstellt, dass Münzen oder Banknoten immer in genügender Menge zur Verfügung stehen. Wie viel Bargeld genügend ist, lässt die Initiative offen. Zweitens soll der Franken Schutz erhalten: Volk und Stände müssten zustimmen, sollte er durch eine andere Währung ersetzt werden.

SRG-Initiative

SRG-Initiative Ausgezählt: 0/3 | Stand: Noch keine Resultate

Darum geht es: Die Volksinitiative «200 Franken sind genug (SRG-Initiative)» will in der Bundesverfassung festschreiben, dass sich die SRG auf einen «unerlässlichen Dienst für die Allgemeinheit» beschränkt. Der Bund soll zur Finanzierung von Radio- und Fernsehprogrammen, die Abgabe von privaten Haushalten auf 200 Franken pro Jahr begrenzen.

Klimafonds-Initiative

Klimafonds-Initiative Ausgezählt: 0/3 | Stand: Noch keine Resultate

Darum geht es: Den Initianten und Initiantinnen der Klimafonds-Initiative gehen die klimapolitischen Bemühungen der Schweiz nicht weit genug. Die Vorlage will, dass jährlich 4 bis 8 Milliarden zusätzliche Franken via eines eigens dafür eingerichteten Fonds in die Bekämpfung der Klimakrise fliessen.

Individualbesteuerung

Individualbesteuerung Ausgezählt: 0/3 | Stand: Noch keine Resultate

Darum geht es: Das Bundesgesetz zur Einführung der Individualbesteuerung sieht vor, die steuerliche Ungleichheit von verheirateten und unverheirateten Paaren abzuschaffen. Funktionieren soll das, indem Ehepaare künftig genauso wie unverheiratete Paare individuell besteuert werden.