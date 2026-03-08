Im Kanton Luzern wird über den Ausbau der Kantonsstrasse abgestimmt. Bild: keystone/watson

So steht es um den Ausbau der Kantonsstrasse im Kanton Luzern: Die Abstimmung live

Am 8. März 2026 finden im Kanton Luzern Abstimmungen statt. Auf nationaler Ebene stehen vier Vorlagen auf dem Programm und auch auf kantonaler Ebene gelangen diverse Belange an die Urne. Hier findest du alle Informationen und Ergebnisse aus dem Kanton Luzern dazu.

Kanton Luzern: Ausbau der Kantonsstrasse K 36

Zuletzt ausgebaut wurde die Kantonsstrasse im Jahr 1956. Bild: vif.lu

Darum geht es: Der Kantonsrat will die Strasse von Schüpfheim nach Flühli und Sörenberg ausbauen. Im Vordergrund stehen Sicherheitsbedenken. Der Kantonsrat hat dafür einen Kredit von rund 37 Millionen Franken bewilligt.

Die Resultate:

Ausbau der Kantonsstrasse K 36 durch die Lammschlucht im Entlebuch, 2. Abschnitt Ausgezählt: 0/79 | Stand: Noch keine Resultate

Nationale Vorlagen

Initiative «Bargeld ist Freiheit»

Bargeld-Initiative Ausgezählt: 0/80 | Stand: Noch keine Resultate

Gegenvorschlag

Gegenvorschlag Ausgezählt: 0/80 | Stand: Noch keine Resultate

Stichfrage

Stichfrage Ausgezählt: 0/80 | Stand: Noch keine Resultate

Darum geht es: Die Initiative verlangt zwei neue Verfassungsbestimmungen: Erstens will die Initiative, dass der Bund sicherstellt, dass Münzen oder Banknoten immer in genügender Menge zur Verfügung stehen. Wie viel Bargeld genügend ist, lässt die Initiative offen. Zweitens soll der Franken Schutz erhalten: Volk und Stände müssten zustimmen, sollte er durch eine andere Währung ersetzt werden.

SRG-Initiative

SRG-Initiative Ausgezählt: 0/80 | Stand: Noch keine Resultate

Darum geht es: Die Volksinitiative «200 Franken sind genug (SRG-Initiative)» will in der Bundesverfassung festschreiben, dass sich die SRG auf einen «unerlässlichen Dienst für die Allgemeinheit» beschränkt. Der Bund soll zur Finanzierung von Radio- und Fernsehprogrammen die Abgabe von privaten Haushalten auf 200 Franken pro Jahr begrenzen.

Klimafonds-Initiative

Klimafonds-Initiative Ausgezählt: 0/80 | Stand: Noch keine Resultate

Darum geht es: Den Initianten und Initiantinnen der Klimafonds-Initiative gehen die klimapolitischen Bemühungen der Schweiz nicht weit genug. Die Vorlage will, dass jährlich 4 bis 8 Milliarden zusätzliche Franken via eines eigens dafür eingerichteten Fonds in die Bekämpfung der Klimakrise fliessen.

Individualbesteuerung

Individualbesteuerung Ausgezählt: 0/80 | Stand: Noch keine Resultate

Darum geht es: Das Bundesgesetz zur Einführung der Individualbesteuerung sieht vor, die steuerliche Ungleichheit von verheirateten und unverheirateten Paaren abzuschaffen. Funktionieren soll das, indem Ehepaare künftig genauso wie unverheiratete Paare individuell besteuert werden.