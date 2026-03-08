Das Stimmvolk des Kantons Solothurn stimmt gleich über vier verschiedene Vorlagen ab. Bild: Keystone/watson

Mehr Kindergeld und ein Polizeistützpunkt: Die Resultate aus Solothurn live

Am 8. März 2026 wird im Kanton Solothurn abgestimmt. Auf nationaler Ebene stehen vier Vorlagen auf dem Programm und auch auf kantonaler Ebene gelangen diverse Belange an die Urne. Hier findest du alle Informationen und Ergebnisse aus dem Kanton Solothurn dazu.

Kanton Solothurn: Neubau für die Kantonspolizei

Die Inbetriebnahme des neuen Stützpunktes ist für das Jahr 2031 geplant. Bild: ffbk.ch

Darum geht es: Der Stützpunkt der Kantonspolizei Solothurn in Oensingen sei der aktuellen Anforderung nicht mehr gewachsen und habe zu wenig Platz. Der Neubau des Kantons würde eine umfassende Lösung mit mehr Platz für die zusätzlichen 150 Mitarbeitenden bieten.

Kanton Solothurn: Änderung des Sozialgesetzes

Die Massnahme ist Teil des Plans zur Stabilisierung der Kantonsfinanzen. Bild: www.imago-images.de

Darum geht es: In der Schweiz müssen alle Menschen ab 20 Jahren einen Mindestbetrag in die AHV/IV bezahlen. In Härtefällen können diese Beträge erlassen und vom Kanton bezahlt werden. Diese sollen nun statt vom Kanton von der Einwohnergemeinde übernommen werden.

Kanton Solothurn: Weiterverrechnung der Verwaltungskosten

Durch die Annahme dieser Gesetzesänderung würde der Kanton auch Kinderalimente als Vorschuss bezahlen. Bild: Shutterstock

Darum geht es: Zurzeit vollzieht der Kanton Solothurn im Namen der Einwohnergemeinde in einigen Fällen Alimentenhilfe. Einwohnerinnen und Einwohner erhalten diese als Vorschuss. Diese Bezahlung soll nun von der Gemeinde und nicht mehr vom Kanton übernommen werden.

Kanton Solothurn: Anhebung der Familienzulage

Aktuell erhalten Familien monatlich 215 Franken Kinderzulage pro Kind. Bild: imago images

Darum geht es: Mit der Annahme der Teilrevision sollen die Familienzulagen auf 230 Franken pro Monat erhöht werden. Zudem sollen die Ausbildungszulagen auf 268 Franken angehoben werden.

Nationale Vorlagen

Initiative «Bargeld ist Freiheit»

Gegenvorschlag

Stichfrage

Darum geht es: Die Initiative verlangt zwei neue Verfassungsbestimmungen: Erstens will die Initiative, dass der Bund sicherstellt, dass Münzen oder Banknoten immer in genügender Menge zur Verfügung stehen. Wie viel Bargeld genügend ist, lässt die Initiative offen. Zweitens soll der Franken Schutz erhalten: Volk und Stände müssten zustimmen, sollte er durch eine andere Währung ersetzt werden.

SRG-Initiative

Darum geht es: Die Volksinitiative «200 Franken sind genug (SRG-Initiative)» will in der Bundesverfassung festschreiben, dass sich die SRG auf einen «unerlässlichen Dienst für die Allgemeinheit» beschränkt. Der Bund soll zur Finanzierung von Radio- und Fernsehprogrammen die Abgabe von privaten Haushalten auf 200 Franken pro Jahr begrenzen.

Klimafonds-Initiative

Darum geht es: Den Initianten und Initiantinnen der Klimafonds-Initiative gehen die klimapolitischen Bemühungen der Schweiz nicht weit genug. Die Vorlage will, dass jährlich 4 bis 8 Milliarden zusätzliche Franken via eines eigens dafür eingerichteten Fonds in die Bekämpfung der Klimakrise fliessen.

Individualbesteuerung

Darum geht es: Das Bundesgesetz zur Einführung der Individualbesteuerung sieht vor, die steuerliche Ungleichheit von verheirateten und unverheirateten Paaren abzuschaffen. Funktionieren soll das, indem Ehepaare künftig genauso wie unverheiratete Paare individuell besteuert werden.