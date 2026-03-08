Die Tessinerinnen und Tessiner stimmen über die Kontrolle des Arbeitsmarkts ab. Bild: keystone/watson

Lohndumping-Initiative im Kanton Tessin: Die Resultate vom Sonntag live

Am 8. März 2026 wird im Kanton Tessin abgestimmt. Auf nationaler Ebene stehen vier Vorlagen auf dem Programm und auch auf kantonaler Ebene gelangen diverse Belange an die Urne. Hier findest du alle Informationen und Ergebnisse aus dem Kanton Tessin dazu.

Kanton Tessin: «Respekt für die Rechte der Arbeitnehmenden»

Die Initiative verlangt eine bessere Kontrolle des Tessiner Arbeitsmarkts. Bild: shutterstock.com

Darum geht es: Das Tessin stimmt über eine Volksinitiative gegen Lohndumping ab. Diese fordert eine bessere Kontrolle des Arbeitsmarkts und besseren Schutz der Rechte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.

Die Resultate:

Findest du am Sonntag ab 12 Uhr hier live

Iniziativa popolare legislativa generica "Rispetto per i diritti di chi lavora! Combattiamo il dumping salariale!" Ausgezählt: 0/100 | Stand: Noch keine Resultate

(nib)

Nationale Vorlagen

Initiative «Bargeld ist Freiheit»

Bargeld-Initiative Ausgezählt: 0/100 | Stand: Noch keine Resultate

Gegenvorschlag

Gegenvorschlag Ausgezählt: 0/100 | Stand: Noch keine Resultate

Stichfrage

Stichfrage Ausgezählt: 0/100 | Stand: Noch keine Resultate

Darum geht es: Die Initiative verlangt zwei neue Verfassungsbestimmungen: Erstens will die Initiative, dass der Bund sicherstellt, dass Münzen oder Banknoten immer in genügender Menge zur Verfügung stehen. Wie viel Bargeld genügend ist, lässt die Initiative offen. Zweitens soll der Franken Schutz erhalten: Volk und Stände müssten zustimmen, sollte er durch eine andere Währung ersetzt werden.

SRG-Initiative

SRG-Initiative Ausgezählt: 0/100 | Stand: Noch keine Resultate

Darum geht es: Die Volksinitiative «200 Franken sind genug (SRG-Initiative)» will in der Bundesverfassung festschreiben, dass sich die SRG auf einen «unerlässlichen Dienst für die Allgemeinheit» beschränkt. Der Bund soll zur Finanzierung von Radio- und Fernsehprogrammen die Abgabe von privaten Haushalten auf 200 Franken pro Jahr begrenzen.

Klimafonds-Initiative

Klimafonds-Initiative Ausgezählt: 0/100 | Stand: Noch keine Resultate

Darum geht es: Den Initianten und Initiantinnen der Klimafonds-Initiative gehen die klimapolitischen Bemühungen der Schweiz nicht weit genug. Die Vorlage will, dass jährlich 4 bis 8 Milliarden zusätzliche Franken via eines eigens dafür eingerichteten Fonds in die Bekämpfung der Klimakrise fliessen.

Individualbesteuerung

Individualbesteuerung Ausgezählt: 0/100 | Stand: Noch keine Resultate

Darum geht es: Das Bundesgesetz zur Einführung der Individualbesteuerung sieht vor, die steuerliche Ungleichheit von verheirateten und unverheirateten Paaren abzuschaffen. Funktionieren soll das, indem Ehepaare künftig genauso wie unverheiratete Paare individuell besteuert werden.