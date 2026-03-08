Der Kanton Thurgau sucht einen Ersatz für das nebenamtliche Mitglied des Bezirksgerichts Arbon. Bild: keystone/watson

Darum wird im Kanton Thurgau heute gewählt

Der Thurgau sucht ein neues nebenamtliches Mitglied für das Bezirksgericht Arbon. Diese Personen stellen sich zur Wahl.

Kanton Thurgau:

Ersatzwahl Bezirksgericht Arbon



Darum geht es: Das Bezirksgericht Arbon sucht ein neues nebenamtliches Mitglied. Zur Wahl stellen sich Sabina Martin (Die Mitte) und Patrick Odermatt (parteilos). Martin ist Direktionsassistentin, Odermatt stellvertretender Leiter eines Rechtsdienstes sowie Rechtsanwalt.

Die Resultate:

(leo)

Nationale Vorlagen

Initiative «Bargeld ist Freiheit»

Bargeld-Initiative Ausgezählt: 0/81 | Stand: Noch keine Resultate

Gegenvorschlag

Gegenvorschlag Ausgezählt: 0/81 | Stand: Noch keine Resultate

Stichfrage

Stichfrage Ausgezählt: 0/81 | Stand: Noch keine Resultate

Darum geht es: Die Initiative verlangt zwei neue Verfassungsbestimmungen: Erstens will die Initiative, dass der Bund sicherstellt, dass Münzen oder Banknoten immer in genügender Menge zur Verfügung stehen. Wie viel Bargeld genügend ist, lässt die Initiative offen. Zweitens soll der Franken Schutz erhalten: Volk und Stände müssten zustimmen, sollte er durch eine andere Währung ersetzt werden.

SRG-Initiative

SRG-Initiative Ausgezählt: 0/81 | Stand: Noch keine Resultate

Darum geht es: Die Volksinitiative «200 Franken sind genug (SRG-Initiative)» will in der Bundesverfassung festschreiben, dass sich die SRG auf einen «unerlässlichen Dienst für die Allgemeinheit» beschränkt. Der Bund soll zur Finanzierung von Radio- und Fernsehprogrammen die Abgabe von privaten Haushalten auf 200 Franken pro Jahr begrenzen.

Klimafonds-Initiative

Klimafonds-Initiative Ausgezählt: 0/81 | Stand: Noch keine Resultate

Darum geht es: Den Initianten und Initiantinnen der Klimafonds-Initiative gehen die klimapolitischen Bemühungen der Schweiz nicht weit genug. Die Vorlage will, dass jährlich 4 bis 8 Milliarden zusätzliche Franken via eines eigens dafür eingerichteten Fonds in die Bekämpfung der Klimakrise fliessen.

Individualbesteuerung

Individualbesteuerung Ausgezählt: 0/81 | Stand: Noch keine Resultate

Darum geht es: Das Bundesgesetz zur Einführung der Individualbesteuerung sieht vor, die steuerliche Ungleichheit von verheirateten und unverheirateten Paaren abzuschaffen. Funktionieren soll das, indem Ehepaare künftig genauso wie unverheiratete Paare individuell besteuert werden.