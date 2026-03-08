Abgangsentschädigung und Solargesetz: Die Abstimmungsresultate aus Uri live
Kanton Uri: Teilrevision des Energiegesetzes
Darum geht es: Im Jahr 2023 wurde im Kanton Uri das Energiegesetz angenommen, die Verordnung jedoch wegen der Solarpflicht ab 100 Quadratmetern zurückgewiesen. Die Teilrevision soll nun die Mindestgrenze in der Verordnung festlegen.
Die Resultate:
Findest du am Sonntag ab 12 Uhr hier live
Teilrevision des Energiegesetzes des Kantons Uri (EnG)
Ausgezählt: 0/19 | Stand: Noch keine Resultate
Kanton Uri: Abgangsentschädigung
Darum geht es: Die Volksinitiative fordert die ersatzlose Abschaffung der Abgangsentschädigung für nicht wiedergewählte Politikerinnen und Politiker. Die einmalige Abgangsentschädigung beträgt aktuell sechs Monatsgehälter.
Die Resultate:
Findest du am Sonntag ab 12 Uhr hier live
Kantonale Volksinitiative «Streichung der Abgangsentschädigung für den Urner Regierungsrat (Abschaffung goldener Fallschirm)»
Ausgezählt: 0/19 | Stand: Noch keine Resultate
(nib)
Nationale Vorlagen
Initiative «Bargeld ist Freiheit»
Bargeld-Initiative
Ausgezählt: 0/20 | Stand: Noch keine Resultate
Gegenvorschlag
Gegenvorschlag
Ausgezählt: 0/20 | Stand: Noch keine Resultate
Stichfrage
Stichfrage
Ausgezählt: 0/20 | Stand: Noch keine Resultate
Darum geht es: Die Initiative verlangt zwei neue Verfassungsbestimmungen: Erstens will die Initiative, dass der Bund sicherstellt, dass Münzen oder Banknoten immer in genügender Menge zur Verfügung stehen. Wie viel Bargeld genügend ist, lässt die Initiative offen. Zweitens soll der Franken Schutz erhalten: Volk und Stände müssten zustimmen, sollte er durch eine andere Währung ersetzt werden.
SRG-Initiative
SRG-Initiative
Ausgezählt: 0/20 | Stand: Noch keine Resultate
Darum geht es: Die Volksinitiative «200 Franken sind genug (SRG-Initiative)» will in der Bundesverfassung festschreiben, dass sich die SRG auf einen «unerlässlichen Dienst für die Allgemeinheit» beschränkt. Der Bund soll zur Finanzierung von Radio- und Fernsehprogrammen die Abgabe von privaten Haushalten auf 200 Franken pro Jahr begrenzen.
Klimafonds-Initiative
Klimafonds-Initiative
Ausgezählt: 0/20 | Stand: Noch keine Resultate
Darum geht es: Den Initianten und Initiantinnen der Klimafonds-Initiative gehen die klimapolitischen Bemühungen der Schweiz nicht weit genug. Die Vorlage will, dass jährlich 4 bis 8 Milliarden zusätzliche Franken via eines eigens dafür eingerichteten Fonds in die Bekämpfung der Klimakrise fliessen.
Individualbesteuerung
Individualbesteuerung
Ausgezählt: 0/20 | Stand: Noch keine Resultate
Darum geht es: Das Bundesgesetz zur Einführung der Individualbesteuerung sieht vor, die steuerliche Ungleichheit von verheirateten und unverheirateten Paaren abzuschaffen. Funktionieren soll das, indem Ehepaare künftig genauso wie unverheiratete Paare individuell besteuert werden.