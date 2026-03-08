Der Kanton Uri stimmt über das Energiegesetz und die Abgangsentschädigung von Politikerinnen und Politikern ab. Bild: keystone/watson

Abgangsentschädigung und Solargesetz: Die Abstimmungsresultate aus Uri live

Am 8. März 2026 wird im Kanton Uri abgestimmt. Auf nationaler Ebene stehen vier Vorlagen auf dem Programm und auch auf kantonaler Ebene gelangen diverse Belange an die Urne. Hier findest du alle Informationen und Ergebnisse aus dem Kanton Uri dazu.

Kanton Uri: Teilrevision des Energiegesetzes

Durch die Teilrevision würde der Volksentscheid von 2023 umgesetzt. Bild: KEYSTONE

Darum geht es: Im Jahr 2023 wurde im Kanton Uri das Energiegesetz angenommen, die Verordnung jedoch wegen der Solarpflicht ab 100 Quadratmetern zurückgewiesen. Die Teilrevision soll nun die Mindestgrenze in der Verordnung festlegen.

Die Resultate:

Teilrevision des Energiegesetzes des Kantons Uri (EnG) Ausgezählt: 0/19 | Stand: Noch keine Resultate

Kanton Uri: Abgangsentschädigung

Seit der Einführung wurde die Abgangsentschädigung in Uri erst einmal ausbezahlt. Bild: KEYSTONE

Darum geht es: Die Volksinitiative fordert die ersatzlose Abschaffung der Abgangsentschädigung für nicht wiedergewählte Politikerinnen und Politiker. Die einmalige Abgangsentschädigung beträgt aktuell sechs Monatsgehälter.

Die Resultate:

Kantonale Volksinitiative «Streichung der Abgangsentschädigung für den Urner Regierungsrat (Abschaffung goldener Fallschirm)» Ausgezählt: 0/19 | Stand: Noch keine Resultate

Nationale Vorlagen

Initiative «Bargeld ist Freiheit»

Bargeld-Initiative Ausgezählt: 0/20 | Stand: Noch keine Resultate

Gegenvorschlag

Gegenvorschlag Ausgezählt: 0/20 | Stand: Noch keine Resultate

Stichfrage

Stichfrage Ausgezählt: 0/20 | Stand: Noch keine Resultate

Darum geht es: Die Initiative verlangt zwei neue Verfassungsbestimmungen: Erstens will die Initiative, dass der Bund sicherstellt, dass Münzen oder Banknoten immer in genügender Menge zur Verfügung stehen. Wie viel Bargeld genügend ist, lässt die Initiative offen. Zweitens soll der Franken Schutz erhalten: Volk und Stände müssten zustimmen, sollte er durch eine andere Währung ersetzt werden.

SRG-Initiative

SRG-Initiative Ausgezählt: 0/20 | Stand: Noch keine Resultate

Darum geht es: Die Volksinitiative «200 Franken sind genug (SRG-Initiative)» will in der Bundesverfassung festschreiben, dass sich die SRG auf einen «unerlässlichen Dienst für die Allgemeinheit» beschränkt. Der Bund soll zur Finanzierung von Radio- und Fernsehprogrammen die Abgabe von privaten Haushalten auf 200 Franken pro Jahr begrenzen.

Klimafonds-Initiative

Klimafonds-Initiative Ausgezählt: 0/20 | Stand: Noch keine Resultate

Darum geht es: Den Initianten und Initiantinnen der Klimafonds-Initiative gehen die klimapolitischen Bemühungen der Schweiz nicht weit genug. Die Vorlage will, dass jährlich 4 bis 8 Milliarden zusätzliche Franken via eines eigens dafür eingerichteten Fonds in die Bekämpfung der Klimakrise fliessen.

Individualbesteuerung

Individualbesteuerung Ausgezählt: 0/20 | Stand: Noch keine Resultate

Darum geht es: Das Bundesgesetz zur Einführung der Individualbesteuerung sieht vor, die steuerliche Ungleichheit von verheirateten und unverheirateten Paaren abzuschaffen. Funktionieren soll das, indem Ehepaare künftig genauso wie unverheiratete Paare individuell besteuert werden.