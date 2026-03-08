Im Kanton Waadt steht im März eine Ersatzwahl für den Staatsrat an. Bild: keystone/watson

Roger Nordmann tritt an: Die Wahl zum Waadtländer Staatsrat live

Im Kanton Waadt ist Rebecca Ruiz (SP) aus gesundheitlichen Gründen aus dem Staatsrat zurückgetreten. Nun wird am 8. März ein Ersatz gesucht.

Kanton Waadt: Staatsrat-Wahl

Die bisherige Staatsrätin Rebecca Ruiz tritt ab. Bild: keystone

Darum geht es: Die bisherige Staatsrätin Rebecca Ruiz ist aus gesundheitlichen Gründen von ihrem Amt zurückgetreten. Nun wird am 8. März 2026 ihr Ersatz gesucht. Es treten drei Personen an:

Roger Nordmann (SP), ehemaliger Nationalrat

Jean-François Thuillard (Die Mitte), Meisterlandwirt und Gemeindepräsident

Agathe Raboud Sidorenko (Ensemble à gauche), Kulturvermittlerin und Schauspielerin

Die Resultate:

Nationale Vorlagen

Initiative «Bargeld ist Freiheit»

Gegenvorschlag

Stichfrage

Darum geht es: Die Initiative verlangt zwei neue Verfassungsbestimmungen: Erstens will die Initiative, dass der Bund sicherstellt, dass Münzen oder Banknoten immer in genügender Menge zur Verfügung stehen. Wie viel Bargeld genügend ist, lässt die Initiative offen. Zweitens soll der Franken Schutz erhalten: Volk und Stände müssten zustimmen, sollte er durch eine andere Währung ersetzt werden.

SRG-Initiative

Darum geht es: Die Volksinitiative «200 Franken sind genug (SRG-Initiative)» will in der Bundesverfassung festschreiben, dass sich die SRG auf einen «unerlässlichen Dienst für die Allgemeinheit» beschränkt. Der Bund soll zur Finanzierung von Radio- und Fernsehprogrammen, die Abgabe von privaten Haushalten auf 200 Franken pro Jahr begrenzen.

Klimafonds-Initiative

Darum geht es: Den Initianten und Initiantinnen der Klimafonds-Initiative gehen die klimapolitischen Bemühungen der Schweiz nicht weit genug. Die Vorlage will, dass jährlich 4 bis 8 Milliarden zusätzliche Franken via eines eigens dafür eingerichteten Fonds in die Bekämpfung der Klimakrise fliessen.

Individualbesteuerung

Darum geht es: Das Bundesgesetz zur Einführung der Individualbesteuerung sieht vor, die steuerliche Ungleichheit von verheirateten und unverheirateten Paaren abzuschaffen. Funktionieren soll das, indem Ehepaare künftig genauso wie unverheiratete Paare individuell besteuert werden.