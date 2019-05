Blogs

Bleifrei 98 oder Bleifrei 95? Welches Benzin soll ich tanken?



«Lohnt sich das Tanken von teurerem 98er-Benzin?»

Oliver (41): «Mein Kumpel sagt, mit Bleifrei 98 verbrauche mein Auto weniger Benzin. Ich bin da jedoch kritisch. Lohnt sich das Tanken des teureren Benzins wirklich?»

Andrea Auer / Comparis

Lieber Oliver

Betreibst du Motoren-Tuning? Oder besitzt du ein älteres Fahrzeug? Dann ist das Tanken von 98er-Benzin sinnvoll. Ansonsten kann der Motor Schaden nehmen. In allen anderen Fällen ist Bleifrei 95 meistens die bessere Lösung. Denn heutige Grossserienmotore sind in der Regel auf den günstigeren Treibstoff ausgelegt. Eine Leistungssteigerung oder eine rentable Spriteinsparung erzielst du mit dem teureren Benzin in den seltensten Fällen. Die Unterschiede liegen im Bereich der Messtoleranz und sind im Alltag kaum spürbar. Den Aufpreis von bis zu 20 Rappen kannst du dir somit sparen.

Unterschied liegt bei Verbrennungsqualität des Benzins

Nun fragst du dich aber nach dem Unterschied der beiden Benzinarten. Dieser liegt bei der Verbrennungsqualität. Die Zahlen 95 und 98 beschreiben die jeweilige Oktanzahl. Je höher der Wert, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit einer unkontrollierten Selbstzündung des Treibstoff-Luft-Gemischs. Dieses erkennt man am Klopfen aus dem Motorraum. Man spricht in diesem Zusammenhang auch von der sogenannten Klopffestigkeit des Benzins. Die Oktanzahl betreibt also die Klopffestigkeit. Der Aufpreis für 98er-Benzin lässt sich somit auch mit dem aufwendigeren Herstellungsprozess durch das Beimischen von Additiven erklären.

Moderne Motoren erkennen die die Oktanzahl

Hast du bis anhin immer Bleifrei 98 benutzt und möchtest nun auf den günstigeren Sprit wechseln? Das sollte in der Regel kein Problem sein. Heutige Motoren verfügen normalerweise über eine sogenannte Klopfregelung. Die Sensoren erkennen ein allfälliges «Klopfen» im Motor. Das Motor-Steuergerät passt in der Folge Zündzeitpunkt und die Benzineinspritzung an. Bist du dir bei der Spritwahl dennoch unsicher, befolgst du am besten die Anweisung des Herstellers. Die Angaben findest du in der Betriebsanleitung oder auf der Innenseite des Tankdeckels. Alternativ kannst du dich auch bei deinem Garagisten erkundigen.

Reifendruck regelmässig kontrollieren und Sprit sparen

Treibstoff sparen erfordert also andere Massnahmen. Eine Möglichkeit ist die regelmässige Kontrolle des Reifendrucks. Im Handbuch deines Autos findest du den empfohlenen Wert. Mit einer Erhöhung um 0,5 Bar lassen sich bis zu drei Prozent Sprit sparen. Daneben helfen auch vorausschauendes und gleichmässiges Fahren oder das Entfernen von unnötigem Ballast aus dem Kofferraum.

Viele Grüsse von Comparis.ch

