Brexit

Grossbritannien

London meldet Durchbruch bei Brexit-Verhandlungen mit der EU



Bild: AP/AP

Die britische Regierung hat rechtlich verbindliche Änderungen am EU-Austrittsabkommen mit der EU erzielt. Das teilte Vize-Regierungschef David Lidington am Montag im Parlament in London mit. Die Verhandlungen in Strassburg dauerten aber noch an.

Bild: AP/AP

Update folgt. (sda/dpa)

Die Brexit-Frage spaltet Grossbritannien:

Was hält die Jugend vom Brexit? Video: srf

