«Dank» US-Bann: Huawei erstmals in den Top 5 der Cloud-Anbieter

Seit 2019 leidet Huaweis Smartphone- und 5G-Sparte unter dem US-Bann. Um die Gewinnrückgänge abzufedern, investiert der chinesische Konzern seither in andere Geschäftsfelder. Unter anderem hat Huawei in den letzten zwei Jahren seine Cloud-Dienstleistungen massiv ausgebaut. Dies zahlt sich nun aus, wie ein neuer Bericht des Marktforschungsinstituts Gartner zeigt. Laut diesem ist Huawei erstmals in die Top 5 der grössten Cloud-Anbieter der Welt vorgestossen. Die Top 5 sehen laut dem Bericht folgendermassen aus:

Amazon

Microsoft

Alibaba

Google

Huawei

Amazon ist mit einem Marktanteil von 40,8 Prozent klar führend. Allerdings ist der Marktanteil von Amazon Web Services um fast vier Prozent gesunken, obwohl die Cloud-Branche 2020 rund 20 Milliarden mehr umgesetzt hat als noch 2019. Dieses riesige Wachstum hat die Branche vor allem der Coronakrise zu verdanken. Amazons vier direkte Verfolger sind dafür alle gewachsen. Trotzdem ist Microsoft auf Platz zwei mit einem Marktanteil von 19,7 Prozent noch immer weit abgeschlagen. Dicht beieinander liegen Alibaba (9,5 Prozent), Google (6,1 Prozent) und Huawei (4,2 Prozent). Mit Abstand am stärksten gewachsen ist dabei Huawei. Während Microsoft, Alibaba und Google im mittleren, zweistelligen Prozentbereich zugelegt haben, wuchs Huawei um knapp 203 Prozent.

Das grosse Wachstum hat Huawei vor allem seinem Heimatland zu verdanken, wo das Unternehmen mittlerweile zur Nummer 2 aufgestiegen ist. Das immense Wachstum hat Huawei vor allem diversen neuen Kooperationen mit Unternehmen zu verdanken. In China setzt unter anderem die ABB auf die Infrastruktur von Huawei.

Aber auch ausserhalb Chinas wächst Huawei rasant. Vor allem im Finanzsektor hat das Unternehmen diverse neue Partnerschaften abschliessen können. Jüngst hat etwa das Genfer Softwareunternehmen Temenos bekannt gegeben, dass man zukünftig auf Huaweis Cloud setzen werde. Temenos ist auf cloudbasierte Bankensoftware spezialisiert und in diesem Bereich laut eigener Aussage führend. Weltweit zähle man mehr als 3000 Banken und Finanzinstitute zu seinen Kunden. Die Partnerschaft mit Huawei gilt dabei nicht nur für China, sondern für den gesamten asiatischen Raum als auch Lateinamerika, Afrika, den Nahen Osten und Europa.

Nebst Temenso hat Huawei mittlerweile weltweit mit 2000 Finanzinstituten Partnerschaften abgeschlossen. Von den weltweit grössten 100 Banken setzt mittlerweile fast jede zweite auf Huawei Cloud Services. Erst vor Kurzem hat Huawei ausserdem angekündigt, ein weltweites Programm namens «Financial Partner Go Global» zu starten. Ziel sei es, ein globales Ökosystem für Finanzunternehmen zu schaffen, das komplett über Huaweis Cloud-Infrastruktur operiere.

(pls)