Alles, was du über die neuen Google-Gadgets wissen musst – in 22 Tweets erzählt

Was ist passiert? Google hat am Dienstagabend ein Produktfeuerwerk gezündet: Der Android-Entwickler produziert jetzt auch Smartphones und präsentierte einen ganzen Korb neuer Gadgets. Darüber hinaus gab's interessante Software, die Millionen Apps überflüssig machen könnte.

Neue Handys, eine VR-Brille und ein smartes Multimedia-System für die Wohnung: Google hat gestern mehr Gadgets präsentiert, als wir tragen können.

Pixel

Das Pixel ist das erste Smartphone, das innen und aussen von Google gestaltet wurde.

Natürlich sind nie alle begeistert: «Oh, Google hat jetzt auch ein iPhone» Bild: BECK DIEFENBACH/REUTERS

Die Vorderseite erinnert frappant an das iPhone. Diese Design-Entscheidung hat Google wohl getroffen, um iPhone-Nutzern den Wechsel zum Pixel möglichst leicht zu machen.

Die Rückseite ist ... ähm ... Geschmacksache Bild: Eric Risberg/AP/KEYSTONE

Beim Preis des Pixels schielt Google auf Apple-Kunden, die besonders viel Geld für neue Handys auf den Tisch legen. In Deutschland gibt's das Pixel ab 759 Euro. So viel kostet das kleinere Modell mit 5-Zoll-Display und 32 Gigabyte (GB) Speicherplatz. Das Pixel mit 128 GB kostet 869 Euro, das Pixel XL mit 32 GB gibt's für 899 Euro, das Pixel XL mit 128 GB für 1009 Euro. Und an wen erinnern uns diese Preise?

Schade, dass nicht mal Google Schweiz weiss, wann ihr Premium-Smartphone den Weg zu uns findet. Das Ding hat nämlich durchaus etwas zu bieten:

Die Kamera im ersten Google-Handy übertrumpft demnach alle anderen Smartphone-Kameras, auch das Galaxy S7 und iPhone 7 Plus.

Google konnte sich während der Präsentation auch ein paar Seitenhiebe gegen Apple nicht verkneifen, aber schau selbst Video: YouTube/Insider Tech

Das Pixel gibt's daher in den Farben «Ganz Schwarz», «Wirklich Blau» und «Sehr Silber».

Die technischen Details zum Pixel und Pixel XL haben wir in diesem Artikel zusammengefasst.

Google Home

Google Home ist Googles neuer sprachgesteuerter Assistent fürs Wohnzimmer – quasi eine intelligentere Siri in Blumenvasenform. Google Home kann auf Sprachanweisungen reagieren und so Fragen beantworten, Musik von YouTube bzw. Spotify abspielen, das Licht in der Wohnung regulieren, ein Uber-Fahrzeug bestellen oder die gewünschte Netflix-Serie auf dem TV-Gerät starten, um nur einige der fast endlosen Möglichkeiten zu nennen.

Google Home nutzt die künstliche Intelligenz des Google Assistent, der bereits in Android und Googles neuem Messenger Allo zu finden ist. Der Google Assistent hat das Potenzial immer mehr Apps überflüssig zu machen, da etwa Kleider, eine Pizza oder ein Taxi direkt über den Google Assistent bestellt werden können, ganz ohne Handy, PC oder Tablet. Auch Apps wie Netflix oder Spotify könnten überflüssig werden, da das Sprachkommando «Spiele ‹Breaking Bad› ab» von Google Home registriert und automatisch die nächste Folge der Serie auf TV-Gerät abgespielt wird.

Google Home im Video erklärt Video: YouTube/Google

Google Home zeigt eindrucksvoll, wie Sprachbefehle in Zukunft die Bedienung unserer technischen Geräte übernehmen werden, so dass wir nicht mehr an den Screen eines Eingabegeräts gebunden sind.

... und Google Wifi, einem intelligenten WLAN-Router, der das Internet in jede Ecke der Wohnung bringt Video: YouTube/Google Nest

Nach den bisher vorliegenden Informationen wird Google Home hierzulande frühestens im ersten Quartal 2017 erhältlich sein.

Daydream View

Weiter hat Google eine neue VR-Brille vorgestellt, respektive einen Halter, in den das Pixel oder anderes kompatibles Handys gesteckt werden.

Das Headset besteht aus Stoff und soll so bequem und atmungsaktiv sein. Das Smartphone wird eingelegt und mit einem Gummizug auf der Oberseite eingespannt. Ein mitgelieferter Controller soll die Steuerung von VR-Games einfach und präzise machen.

Das Daydream-View-Headset ist in der Schweiz noch nicht verfügbar. In Deutschland kostet die stoffbezogene Handy-Halterung 70 Euro.

Und wenn du etwas mehr Zeit hast, gibt es hier noch eine ausführlichere Zusammenfassung. Viel Spass! Video: YouTube/The Verge