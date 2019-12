Digital

Apple: Der teuerste Ständer der Welt ab Dienstag im Handel



Bild: AP

Ab Dienstag kann man bei Apple den teuersten «Ständer» der Welt bestellen

Quasi über die Hintertür hat Apple am Wochenende die Lancierung neuer Produkte vorangekündigt, wobei es sich um vage Informationen handelt, wie wir gleich sehen.

Am Samstag verschickte Apple E-Mails an potenzielle Kunden, die zuvor ihr Interesse angemeldet hatten für den neuen Desktop-Rechner Mac Pro und das Pro Display XDR. Offenbar kann man sie ab dem 10. Dezember bestellen.

In der Mitteilung heisst es: «Die Wartezeit ist fast vorbei». Kritische Stimmen monieren, dass Apple kein Datum für den Verkaufsstart nenne. Auch was die Mac-Pro-Konfigurationen kosten, werden Interessierte wohl am Dienstag erfahren.

Der teure Desktop-Rechner, der sich vor allem an Video-Profis richtet, lässt sich dank Apples Rückkehr zum modularem Design nach Belieben aufrüsten. Der Einstiegspreis liegt bei 6000 Dollar. Das Pro Display XDR, ein 32-Zoll-Bildschirm mit 6K-Auflösung, gibts für 5000 Dollar. Optional verkauft Apple dazu einen Aluminium-Ständer für 999 Dollar.

(dsc, via Apple Insider)

