Deutsche Corona-Warn-App hat jetzt Check-in-Funktion – SwissCovid-User brauchen Geduld

Was ist mit SwissCovid?

Die Schweizer Corona-Warn-App soll auch eine Check-in-Funktion erhalten. Wann es so weit ist, hat das Bundesamt für Gesundheit (BAG) bislang nicht kommuniziert. Innerhalb der Bundesverwaltung laufen noch Abklärungen, was die rechtlichen Rahmenbedingungen betrifft.



Im Vergleich zur deutschen Corona-Warn-App soll SwissCovid bei der Cluster-Bekämpfung stärker ausgebaut werden, wie watson aus zuverlässiger Quelle weiss. Es geht um das sogenannte «Backward-Tracing» nach einem Superspreader-Event: Wenn nach einem bestimmten Anlass, bzw. in einem Lokal, der Verdacht besteht, dass eine hochansteckende Person viele andere Besucher infiziert haben könnte, soll das kantonale Contact-Tracing-Team gewisse Informationen erhalten, um effizient vorgehen zu können. Dies nur mit expliziter Zustimmung der User und auf eine möglichst datenschutzfreundliche Weise.



Das Problem: Die Plattform-Betreiber Apple und Google, die unverzichtbare Schnittstellen für die Tracing-Apps (iPhone und Android) zur Verfügung stellen, lassen es wegen Datenschutz-Bedenken nicht zu, dass Ortsdaten von der App an die Gesundheitsbehörden übermittelt werden.



Die SwissCovid-Macher sind mit Apple und Google am Abklären, wie das Backward-Tracing umgesetzt werden kann, ohne deren Vorgaben zu verletzen. Sonst droht ein Update nicht zugelassen zu werden in den App-Stores. Dies ist diesen Monat bei der britischen Tracing-App passiert.



Ob die Schweizer Corona-Warn-App wie ihr deutsches Pendant fürs Anzeigen von Impfzertifikaten eingesetzt wird, ist nicht bekannt. «Über technische Lösungen, die weiterverfolgt werden, wird bis Ende dieser Woche entschieden und informiert», teilt das BAG auf Anfrage mit.



