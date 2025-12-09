Nebel
DE | FR
burger
Digital
Elektroauto

Ford und Renault bauen gemeinsam günstige E-Autos für Europa

epa12437767 Electric cars Ford Puma Gen-E are displayed at the Ford stand during the Bucharest Auto Show (SAB) 2025, in Bucharest, Romania, 07 October 2025. At the SAB 2025 edition, visitors can check ...
Ford setzt für seine E-Auto-Offensive in Europa auf Renault.Bild: keystone

Ford und Renault bauen gemeinsam günstige E-Autos für Europa

Die Autohersteller aus Europa und den USA spannen zusammen, um die chinesische E-Auto-Offensive abzuwehren.
09.12.2025, 09:0609.12.2025, 09:06

Der US-Autoriese Ford hat mit dem französischen Autobauer Renault eine Partnerschaft zur Fertigung von zwei erschwinglichen Elektroautos für europäische Kunden vereinbart. Die beiden von Ford entworfenen und mit Renault entwickelten E-Automodelle der Marke Ford sollen in Douai in Nordfrankreich produziert werden, wie die Unternehmen mitteilten.

Das erste der beiden Fahrzeugmodelle werde voraussichtlich Anfang 2028 in den Verkauf gehen. Die beiden neuen E-Autos markierten den ersten Schritt einer umfassenden neuen Produktoffensive von Ford in Europa. Trotz der Kooperation mit Renault blieben beide Marken klar getrennt, hiess es.

Bislang bietet Ford mit dem elektrischen Puma nur ein kleineres E-Auto an. Die neuen Modelle dürften deutlich kleiner und günstiger werden.

Der Ford Puma kommt als E-Auto – und so sieht er aus

Kooperation bei leichten Nutzfahrzeugen

Ausser der Partnerschaftsvereinbarung im Bereich E-Autos unterzeichneten Ford und die Renault-Gruppe eine Absichtserklärung für eine Zusammenarbeit im Bereich leichter Nutzfahrzeuge in Europa. Geprüft werden solle die Entwicklung und Herstellung leichter Nutzfahrzeuge beider Marken.

«Die strategische Partnerschaft mit der Renault Group ist ein wichtiger Schritt für Ford und unterstützt unsere Strategie, ein hocheffizientes und zukunftsfähiges Geschäft in Europa aufzubauen», sagte Ford-Konzernchef Jim Farley. «Wir haben grosse Erwartungen an die Zusammenarbeit mit Renault.»

Gemeinsam gegen China-Rivalen

Es gehe darum, Ressourcen zu bündeln und schneller und effizienter zu werden angesichts der Konkurrenz aus China, sagte Farley bei der Vorstellung der Kooperation in Paris. «Wir wissen, dass wir in dieser Branche um unser Überleben kämpfen müssen, deshalb sind wir hier.»

Renault hat zuletzt den elektrischen Kleinstwagen Twingo in Rekordzeit mit chinesischem Know-how in China mitentwickeln lassen. Gebaut wird das 20'000-Franken-Auto künftig in Slowenien.

Renault Twingo: Warum dieses knuffige Elektroauto zum Hit wird

Ruf nach mehr Flexibilität bei Verbrenner-Aus

In der Diskussion um das sogenannte Verbrenner-Aus auf europäischer Ebene ab 2035 forderte Ford, die Ziele an die Realität anzupassen. Die Verbraucher müssten die Möglichkeit haben, Hybridfahrzeuge länger zu fahren – statt eines erzwungenen Wandels, für den sie nicht bereit seien, sagte Fords Europachef Jim Baumbick.

«Es geht darum, den Übergang für alle Verbraucher und Unternehmen attraktiver und erschwinglicher zu machen, die Nachfrage anzukurbeln, anstatt sie zu drosseln.» Die Politik müsse für Kaufanreize für Elektrofahrzeuge sorgen sowie für eine Ladeinfrastruktur auch abseits der Stadtzentren in ländlichen Regionen. (sda/awp/dpa)

Review
Der Ford Capri im Alltagstest: Das perfekte E-Auto für Familien?
10 neue Elektroautos, die du 2025 in der Schweiz kaufen kannst
Sechs günstige E-Autos im Test: Diese zwei Budget-Stromer sind nur bedingt empfehlenswert
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
VW ID. Every1: So sieht das günstige E-Auto aus
1 / 14
VW ID. Every1: So sieht das günstige E-Auto aus
VWs Antwort auf China-Stromer soll 20'000 Franken kosten. Die wichtigsten Infos zum ID.1 findest du in dieser Slideshow.
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Wir wollen wissen, wer Chlorhuhn kaufen würde
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
SBB-App, Migros, Tutti und Ricardo waren down: Cloudflare kämpfte wieder mit Problemen
Wegen einer Störung waren am Freitagmorgen diverse Dienstleistungen nicht erreichbar. Die Ursache dürfte beim US-Netzwerkdienstleister Cloudflare liegen.
«Verbindung konnte nicht aufgebaut werden», hiess es etwa in der SBB-App. Der Fahrplan konnte nicht aufgerufen werden. Auch die Internetseiten von Migros, Tutti, Homegate und Ricardo waren nicht erreichbar. Ebenso die Störungsplattform «allestoerungen.ch».
Zur Story