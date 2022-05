Lucid bringt seine elektrische Luxuslimousine Air bis Ende 2022 nach Europa. bild: lucid

Der Luxus-Stromer Lucid Air kommt – mit 900 km Reichweite und 1111 PS

Ein Jahr nach dem Start in den USA bringt Lucid seine Luxuslimousine Air zum Jahresende auch nach Europa. Hier tritt sie neben dem Tesla Model S gegen Modelle wie Mercedes EQS, Porsche Taycan, Audi E-Tron GT und den kommenden BMW i7 an.

Es gibt einen neuen Herausforderer in der elektrischen Oberklasse: Die Erstauflage des Lucid Air kommt mit 1111 PS. Der Preis für die sogenannte Dream Edition liegt nach Herstellerangaben bei 199'000 Franken. Die Basis-Version gibts zum halben Preis.

Lucid Air: Lucid-Chef Peter Rawlinson spielte bei Tesla einst eine zentrale Rolle bei der Entwicklung des Model S. bild: lucid

Dafür gibt es einen betont windschnittig gezeichneten Fünfsitzer von rund fünf Metern Länge, der mit seinen Leistungsdaten in jeder Hinsicht die Spitze des Segments markiert: So kommen die Motoren dem Hersteller zufolge auf bis zu 828 kW/1111 PS, die Spitze liegt bei 270 km/h. Und mit seinen 118 kWh Batteriekapazität soll der Air laut Lucid auf eine WLTP-Reichweite von 900 Kilometern kommen.

Die Leistungsdaten der Dream Edition. tabelle: lucid

Nach der Erstauflage rüstet Lucid allerdings ab und bietet den Air zu Preisen, die dann bei rund 100'000 Franken beginnen sollen, in drei nicht ganz so üppigen Versionen an.

Pure, Touring und Grand Touring folgen

Das Basismodel Pure soll laut Hersteller mit nur einem Motor von 353 kW/480 PS und einer Reichweite von 620 Kilometern kommen, der Touring kommt mit zwei Motoren auf 456 kW/620 PS und fährt bis zu 650 Kilometer weit und für das künftige Topmodell Grand Touring stellt Lucid 588 kW/800 PS und 830 Kilometer in Aussicht.

bilder: lucid

Die luxuriöse Erstauflage, bzw. Dream Edition ist nur in der Schweiz, Deutschland, den Niederlanden und Norwegen verfügbar. Die regulären Varianten auch in Österreich, Belgien, Dänemark, Finnland, Italien, Monaco, Spanien, Schweden und Grossbritannien. «Diese spezifischen Märkte wurden aufgrund einer Kombination aus Ladeinfrastruktur, Marktakzeptanz und Grösse ausgewählt», schreibt das US-Unternehmen Lucid. Eine weitere Expansion in Europa sei geplant. Zudem wolle man noch in diesem Jahr Service Center in Deutschland, den Niederlanden, Norwegen und der Schweiz eröffnen.



In dieser Lucid-Fabrik in Arizona können 365'000 Elektroautos pro Jahr gebaut werden. Bild: Shutterstock

(dpa/oli)