Legende unter Strom: Renault bringt elektrischen Enkel des R5 Turbo

Mit einem Gewicht von – besonders für ein E-Auto – recht schlanken 1'450 Kilo soll der rasende Gallier in weniger als 3,5 Sekunden aus dem Stand auf Tempo 100 beschleunigen. Auf der Rennstrecke stellt Renault bis zu 270 km/h in Aussicht. Aber der R5 will nicht nur beim Fahren schnell sein: Wenn der Akku nach 400 Norm-Kilometern leer ist, profitiert er von der ersten 800 Volt-Architektur der Franzosen und lädt mit bis zu 350 kW, also extrem rasant.

2027 soll die Neuauflage des Kraftzwerges an den Start gehen, die selbst den R5-Ableger Alpine A290 zahm aussehen lässt. Zu 98 Prozent soll das Modell auf den Fotos bereits fertig sein, der Rest soll in den kommenden zwei Jahren folgen.

VWs Antwort auf günstige China-Stromer kommt spät, aber mit Wucht

E-Autos aus China für unter 20'000 Franken gibt es bereits. Nun hat auch Volkswagen ein kleines, günstiges und in Europa produziertes Elektroauto präsentiert. Was bislang bekannt ist.

Vor mehr als zehn Jahren lancierte VW mit dem E-Up einen elektrischen Kleinstwagen. In Deutschland war die Nachfrage so gross, dass VW Ende 2020 einen Bestellstopp verfügte. 2023 wurde der mit 27'000 Franken einigermassen bezahlbare Mini-Stromer auch bei uns aus dem Programm gestrichen, weil er kaum Gewinn abwarf. Doch inzwischen sind die Akkukosten gesunken und die Deutschen wagen einen neuen Anlauf.



Vergangene Woche wurde die seriennahe Studie des elektrischen ID. Every1 enthüllt – ein Elektroauto für 20'000 Franken. Der Name «Everyone» klingt es an: Der Elektro-Zwerg soll die Einstiegshürde in die E-Mobilität senken. Inzwischen sind diverse Details bekannt.