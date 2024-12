Renault 5: Frankreichs Antwort auf günstige China-Stromer. Bild: Yannick Brossard

Dieses heiss begehrte E-Auto soll Renault vor den Chinesen retten

Der Renault 5 wird endlich an Kunden ausgeliefert – und ist offenbar heiss begehrt. Das knuffige E-Auto soll den Franzosen helfen, die anrollende China-Konkurrenz abzuwehren.



Renault benötigt dringend einen elektrischen Verkaufsschlager und der Hoffnungsträger R5 legt zumindest in seinem Heimmarkt einen glänzenden Start hin. Die optisch gelungene Neuauflage der Kleinwagen-Ikone aus den 70er-Jahren war im November das beliebteste Elektroauto in Frankreich. Der Renault 5 war begehrter als Teslas Model Y, das weltweit meistverkaufte Auto im Jahr 2023.



Der Renault 5 legt in Frankreich ein starkes Debüt hin.

Zum Vergleich: Citroëns neuer Elektro-Kleinwagen ë-C3 auf Rang drei erreichte nur rund ein Drittel der R5-Verkäufe. Beide Neulinge sind in der Schweiz ab 25'000 Franken zu haben, kosten mit ein paar Extras aber rasch 30'000 Franken oder auch mehr.

Schweizer wollen den grossen Akku

Denn auch beim R5 bestätigt sich die Regel, dass Kunden fast nie zum Basismodell greifen: «In der Schweiz wird zu 99 % die grosse Batterie mit 52 kWh und 410 km Reichweite und dem 150 PS-E-Motor gekauft», sagt Renault. Somit steigt der Listenpreis auf mindestens 32'500 Franken.



Den Renault 5 gibt es ab 25'000 Franken. Mit dem grösseren Akku sind es mindestens 32'500 Franken. bild: renault

Obwohl der R5 nicht wirklich günstig ist: Der Marktstart in Frankreich ist verheissungsvoll. Doch wie sieht es bei uns aus?

Renault Schweiz sagt auf Anfrage:



«Der Renault 5 E-Tech electric wird voraussichtlich unser Renault Bestseller-Modell 2025 werden.» Karin Kirchner, Renault Schweiz

Im November wurden in der Schweiz 113 Einheiten des kleinen Franzosen zugelassen. Das reicht gerade mal für Rang zehn der meistverkauften E-Autos. Also doch kein Hit?

Elektroauto © KEYSTONE/LAURENT GILLIERON

Die Renault-Mediensprecherin erklärt: «Die Auslieferungen im November waren die Demo-Fahrzeuge für die Schweizer Renault Händler.» Die ersten R5 wurden erst im Dezember an Schweizer Kunden übergeben, konkret an jene, «die den R5 E-Tech electric bestellt hatten, ohne ihn Probe zu fahren.» Das sollen nicht wenige gewesen sein. Im Dezember dürften die R5-Zahlen daher bereits höher ausfallen.

Die meisten Interessenten wollen ein neues Auto aber ausprobieren – und das Interesse an Probefahrten sei beim Renault 5 «enorm». Bei Renault Schweiz glaubt man, dass der Retro-Stromer im nächsten Jahr selbst den Kleinwagen Clio überflügeln wird, der seit vielen Jahren zu den populärsten Autos in Europa zählt.​

Die 113 Renault 5 im November waren Demo-Fahrzeuge für Schweizer Händler. Die ersten Kunden haben ihn im Dezember erhalten.

Wird der R5 erneut ein Hit?

Die Erwartungen könnten nicht grösser sein: «Der Renault 5 E-Tech electric wird voraussichtlich unser Renault Bestseller-Modell 2025 werden», sagt Renault Schweiz.



Die Nachfrage scheint gegeben. Nun muss sich zeigen, ob die Franzosen die Produktion zeitnah und reibungslos hochfahren können.



Der R5 könnte in den nächsten Jahren eines der meistverkauften Elektroautos in Europa werden. bild: renault

Renault kann 2025 zunächst davon profitieren, dass Rivalen wie VW, Toyota oder Tesla mit ihren kleinen E-Autos bislang nicht auf dem Markt sind und andere kleine Stromer wie Hyundai Inster oder Citroën ë-C3 weniger Charme versprühen.



Den kleinen Hyundai Inster gibt es ab 24'000 Franken. bild: hyundai

Citroëns neuer Elektro-Kleinwagen ë-C3 wird ab 25'000 Franken verkauft. Bild: Citroën

Zu teuer für einen Kleinwagen?

Ob der Renault 5 wie sein Urvater aus den 70er-Jahren langfristig erfolgreich wird, muss sich erst noch weisen. Dies hängt mit davon ab, wie rasch es gelingt, die Herstellungskosten für den in Frankreich produzierten Elektro-Kleinwagen zu drücken. Die Franzosen arbeiten deshalb laut Medienberichten an günstigeren LFP-Akkus im neuen «Cell-to-Pack»-Verfahren, das die Batteriekosten um 20 Prozent reduzieren soll.

Wie man erfolgreiche E-Autos baut, weiss Renault. Der R5 ist gewissermassen der Nachfolger des Renault Zoe, der 2020 das meistverkaufte Elektroauto Europas war. Europaweit wurde der kleine Zoe über 400'000 Mal verkauft, in der Schweiz über 10'000 Mal. Der Renault 5 ist dazu verdammt, diese Zahlen zu übertreffen. Ansonsten wird es für die Franzosen im Elektro-Zeitalter eng.

Der R5 soll Renault vor den Chinesen retten

Der neue Heilsbringer soll, zusammen mit weiteren E-Modellen wie Renault 4 und Twingo, die anrollende China-Konkurrenz abwehren. Er ist zwar kein Schnäppchen, aber eines der aktuell günstigsten Elektroautos bei uns.

Um das Entwicklungstempo zu erhöhen, lässt Renault laut NZZ kommende E-Autos teils in China entwickeln und in Frankreich zusammenbauen. Frankreichs relativ tiefe Strompreise sind ein Wettbewerbsvorteil gegenüber den deutschen Autobauern. Auch deshalb kann Renault seinen Kleinwagen inklusive Batteriefertigung in der Heimat produzieren.



Der R5 läuft in Frankreich vom Band. bild: PD

Die Franzosen profitieren zudem von den neuen EU-Strafzöllen auf in China gefertigte E-Autos. Diese sind seit dem 30. Oktober 2024 in Kraft und verteuern in der EU verkaufte Elektroautos aus China. Das Ziel der EU ist es, in Europa produzierte Elektroautos preislich konkurrenzfähig zu machen. Das verschafft auch Renault etwas Luft im Kampf gegen die neue Konkurrenz.



Einige EU-Staaten – wie auch die USA und Kanada – argumentieren, dass China seine boomende E-Auto-Industrie illegal subventioniere. Die EU kam nach einer Untersuchung zum Schluss, dass chinesische Hersteller von unfairen Subventionen profitierten, die ihnen einen erheblichen Wettbewerbsvorteil auf dem europäischen Markt verschaffen würden. China bestreitet dies.

Den chinesischen Herstellern steht es frei, die Ausgleichszölle der EU zu umgehen, indem sie ihre Produktion nach Europa verlagern und entsprechend Arbeitsplätze schaffen. Dies bedingt aber erhebliche Investitionen, die nur wenige grosse China-Hersteller stemmen können.

Eine Gnadenfrist haben Renault und Co. noch: Trotz Kostenvorteil ist es den chinesischen Auto-Herstellern bislang nicht im grossen Stil gelungen, Marktanteile in Europa zu erobern. Geringe Markenbekanntheit, fehlendes Händlernetz und die wachsende Skepsis der Konsumenten gegenüber China verhindern bislang eine rasche Expansion.



Den R5 wird man auf den Strassen bald häufig sehen. bild: twitter / @SteveFowler