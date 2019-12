Digital

Games

Das sind die 50 besten Games des Jahrzehnts



bild: ign

Das sind die 50 besten Games des Jahrzehnts

Das Jahrzehnt neigt sich mit grossen Schritten dem Ende zu. Zeit für eine Bestandsaufnahme: Welches waren die besten Games, die von 2010 bis 2019 erschienen sind?

Bei der Frage nach dem besten Videospiel des Jahrzehnts haben wir alle unsere eigenen Favoriten. Wenn es aber so etwas wie eine objektive Top-50-Liste gibt, dann ist es am ehesten das Ranking von Metacritic.



Die Plattform vereinigt seit fast 20 Jahren die Bewertungen der wichtigsten Game-Portale und errechnet daraus für jedes Spiel die durchschnittliche Bewertung, sprich den Metascore. Die Bewertung eines renommierten Game-Portals wird dabei stärker gewichtet als die Bewertung eines weniger angesehenen Portals oder eines Mediums, das sich nicht spezifisch mit Games auseinandersetzt.

Damit ein Spiel in die folgende Top-50-Liste aufgenommen wird, muss es es mindestens 15 Bewertungen aufweisen.

Die Spitzenplätze teilen sich Nintendo und Rockstar Games: Die Spiele «Super Mario Galaxy 2», «The Legend of Zelda: Breath of the Wild», «Red Dead Redemption 2», «Grand Theft Auto V» und «Super Mario Odyssey» haben alle einen extrem hohen Metascore von 97 (100 ist das Maximum). Ein Metascore von 100 bescheinigt einem Titel eine ausgesprochen gute Qualität und ein Score von 0 eine sehr geringe Qualität.



Diese 50 Spiele haben in den letzten zehn Jahren die besten Wertungen der Game-Kritiker eingeheimst:



Noch ein Hinweis: Wenn ein Spiel auf mehreren Plattformen veröffentlicht wurde, berücksichtigt Metacritic für diese spezifische Rangliste nur jene Version mit den meisten Bewertungen.

Games Thema abonniert Thema abonniert Abonnieren Abonnieren Link zu Games

Einverstanden mit der Rangliste? Natürlich nicht! Welches ist dein Spiel des Jahrzehnts?

(oli)

11 Gamer-Typen, mit denen auch du schon gezockt hast Video: watson/Knackeboul, Madeleine Sigrist, Emily Engkent

Abonniere unseren Newsletter