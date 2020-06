Digital

Game Gear Micro: Sega hat den alten Game Gear geschrumpft



Sega hat den Game Gear (etwas zu sehr) geschrumpft

Sega feiert sein 60-jähriges Jubiläum mit einer weiteren Retro-Konsole. Die Neuauflage des Game Gear ist winzig und wohl nur für hart­ge­sot­tene Sammler und Sega-Fans spannend.

Sega bringt eine neue Version seiner Handheld-Konsole Game Gear, die erstmals am 6. Oktober 1990 in Japan veröffentlicht wurde. Der Game Gear Micro hat eine winzige Bildschirmdiagonale von 1,15 Zoll und passt somit auf eine Handfläche. Der Mini-Handheld soll am 6. Oktober 2020 in Japan erscheinen und umgerechnet knapp 50 Franken kosten. Anlass ist das 60-jährige Jubiläum des Unternehmens.



Vier Farben, vier Spiele

Laut Sega wird es den Game Gear Micro in vier Farben geben: Schwarz, Blau, Gelb und Rot. Jede Version kommt mit jeweils vier installierten Spielen:

Das schwarze Modell kommt mit:

Sonic the Hedgehog

Puyo Puyo 2

Out Run

Royal Stone

Das blaue Modell beinhaltet:

Sonic Chaos

Gunstar Heroes

Sylvan Tale

Baku Baku Animal

Die gelbe Variante enthält:

Shining Force Gaiden: Ensei – Jashin no Kuni he

Shining Force: The Sword of Hajya

Shining Force Gaiden: Final Conflict

Nazopuyo Aruru no Ru

Der rote Game Gear Micro hat vorinstalliert:

Revelations: The Demon Slayer

Megami Tensei Gaiden: Last Bible Special

The GG Shinobi

Columns

Der Game Gear Micro hat ein Farbdisplay mit einer Bildschirmdiagonale von 1,15 Zoll – etwa drei Zentimeter. Das Gerät selbst ist 80 Millimeter breit, 43 Millimeter hoch und hat eine Tiefe von 20 Millimetern. Es hat einen Kopfhöreranschluss und Lautsprecher. Der Game Gear Micro kann über USB aufgeladen werden, aber auch mit Batterien betrieben werden.



Da man auf dem Mini-Display vermutlich kaum etwas erkennt, hat Sega ein Vergrösserungsglas namens Big Window Micro im Angebot. Dieses soll in Japan im Bundle mit allen vier Modellen für umgerechnet 240 Franken verkauft werden.

Der Game Gear Micro dürfte vor allem Retro-Fans und Sammler ansprechen, da Sega eigentlich seit vielen Jahren keine Konsolen mehr produziert. Damit effektiv spielen wird vermutlich eher weniger Spass bereiten.

In Japan kann der Game Gear Micro ab sofort vorbestellt werden. Ob die Micro-Konsole auch bei uns erscheint, ist noch nicht bekannt. Zumindest in Europa dürfte sich das Interesse in überschaubaren Grenzen halten, zumal auch der Original-Game-Gear Anfang der 90er-Jahre nie die Popularität des Game Boys erreichte.



Im Gegensatz zu Nintendos Game Boy konnte Segas Game Gear mit einem Farbbildschirm und besserer Grafik beeindrucken. Der Game Gear war allerdings deutlich teurer, hatte weniger Spiele und die Batterielaufzeit war massiv schlechter.



