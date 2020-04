Digital

Deutschland lenkt ein bei Corona-Warn-App – DP-3T statt PEPP-PT



Deutschland lenkt ein bei Streit um Corona-Warn-App – setzt auf «Schweizer Lösung»

Die deutsche Regierung macht eine Kehrtwende, hin zu mehr Datenschutz: Statt eines zentralisierten Contact-Tracing-Systems wird auf den dezentralen Ansatz gesetzt, wie ihn Apple und Google vorgeben.

Die deutsche Bundesregierung hat sich bei der Entwicklung der staatlichen Corona-Warn-App für einen radikalen Richtungswechsel entschieden: Wie die «Welt am Sonntag» berichtet, wird neu der dezentrale Ansatz favorisiert.

Das ist auch der Ansatz der Schweizer Corona-Warn-App, die bis am 11. Mai fertig gestellt sein soll und die weltweit erste App mit dezentraler Funktionsweise werden könnte.

Die erforderliche Software-Architektur DP-3T (Decentralized Privacy-Preserving Proximity Tracing) wird unter der Führung der Eidgenössisch-Technischen Hochschulen in Lausanne (EFPL) und der ETH Zürich entwickelt, beteiligt sind aber zahlreiche Forschungsinstitutionen im Ausland, darunter das Helmholtz-Zentrum für Informationssicherheit Cispa.

Der deutsche Gesundheitsminister Jens Spahn begründete in einem längeren Twitter-Thread die Entscheidung.

«Unser Ziel ist es, dass angesichts der bereits erfolgten Öffnungen nach den umfangreichen Kontaktbeschränkungen sehr bald die Tracing-App einsatzbereit ist und in der Bevölkerung sowie der Zivilgesellschaft eine breite Akzeptanz findet.



Die Nutzung der App durch möglichst grosse Teile der Bevölkerung ist die Grundlage des ihres Erfolges.



Um dieses Ziel zu erreichen, setzen wir auf eine dezentrale Softwarearchitektur, die die in Kürze zur Verfügung stehenden Programmierschnittstellen der wesentlichen Anbieter von mobilen Betriebssystemen nutzt und gleichzeitig die epidemiologische Qualitätssicherung bestmöglich integriert.»

Die dezentrale Software-Architektur, bei der die sensitiven Daten auf den Smartphones der App-User verbleiben, wird von Apple und Google unterstützt. Die beiden Betreiber der weltweit dominierenden Plattformen wollen dafür Programmierschnittstellen anbieten. Eine Testversion soll bereits in der kommenden Woche veröffentlicht werden, und Entwicklern von dezentralen Contact-Tracing-Apps zur Verfügung stehen. Allerdings nur für staatlich autorisierte Projekte.

Die Reaktionen

Bei DP-3T zeigte man sich in einer ersten Stellungnahme «sehr glücklich» über den Entscheid der Deutschen.

Wie reagiert PEPP-PT?

Der Entscheid der deutschen Regierung bedeutet eine Absage an das zentralisierte Contact-Tracing-System, das bislang in Deutschland und Frankreich als Favorit galt und in den vergangenen Wochen von Forscher des Robert-Koch-Instituts (RKI) und weiterer deutscher und französischer Forschungseinrichtungen gemeinsam entwickelt wurde.

Einem Mitglied von PEPP-PT, dem deutschen Forschungsinstitut des Fraunhofer HHI, sei am Samstag mitgeteilt worden, dass es aus dem Projekt herausgenommen werde. Der Nachrichtenagentur Reuters liegt gemäss einem Bericht vom Sonntag die entsprechende Korrespondenz vor.

Der dezentrale Ansatz war am Montag von über 300 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in einem offenen Brief unterstützt worden, mehr als 200 weitere Akademiker schlossen sich später an. Die Experten von vier Kontinenten sprechen sich gegen die zentrale Architektur aus, weil dies Tür und Tor öffnen würde für Missbrauch und Überwachung.

In den vergangenen Tagen hatten sich in Deutschland die Proteste gehäuft, unter anderem forderte der Chaos Computer Club (CCC) die Bundesregierung auf, von ihren ursprünglichen Plänen für eine zentralisierte App Abstand zu nehmen.

Was bedeutet das?

Dieser Entscheid kommt einer mittleren Sensation gleich und dürfte den Durchbruch bringen für das länderübergreifende Funktionieren von europäischen Corona-Warn-Apps.

Noch fraglich ist, wie die französische Regierung reagiert. In Frankreich ist das staatliche Forschungsinstitut Inria an der Entwicklung des Tracing-Protokolls «ROBERT», das auf einer zentralisierten Software-Architektur aufbaut. Das französische Parlament soll am 28./29. April entscheiden. Gut möglich, dass es auch hier zu einem Richtungswechsel kommt, da ein Alleingang der Franzosen wenig Sinn machen würde. Erklärtes Ziel ist es ja, das länderübergreifende Funktionieren der nationalen Corona-Warn-Apps zu gewährleisten.

