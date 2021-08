User Unser

Messi und Ramos sind jetzt Freunde – das surreale Bild schreit nach deiner Kreativität

An Lionel Messi bei Paris Saint-Gemain müssen wir uns erst gewöhnen. Noch viel mehr aber an die Tatsache, dass der Argentinier ab sofort mit Sergio Ramos vom Barcelona-Erzrivalen Real Madrid zusammenspielt. Die beiden sind sich im «Clásico» oft als Gegenspieler begegnet, nicht immer ging es dabei freundlich zu und her.

Seit diesem Sommer spielen sie nun zusammen bei PSG und sind damit plötzlich Teamkollegen. Und siehe da: Die beiden scheinen sich köstlich zu amüsieren. Worüber sie wohl …