Patiner face à ce panorama? On vous révèle où c'est possible. Image: watson

10 lieux romantiques en plein air pour surprendre votre moitié

Quoi de plus propice que la Saint-Valentin pour un rendez-vous romantique? Voici donc des offres spéciales et des idées d'excursions pour surprendre votre moitié.

Reto Fehr Suivez-moi

Pour beaucoup d'entre nous, l'hiver est la saison la plus romantique. Se promener dans le calme d'un paysage enneigé fait battre les cœurs plus fort.

Et comme c'est aussi la Saint-Valentin, on a compilé des expériences romantiques hivernales qui feront fondre votre moitié – à tester évidemment aussi à d'autres moments que le 14 février.

Nourrir les oiseaux sauvages

De décembre à mars, on peut nourrir les oiseaux sauvages dans la forêt de Taiswald, près de Pontresina (GR). Comme ceux-ci doivent redoubler d'efforts pour trouver à manger en hiver, des mangeoires ont été installées.

Tous les vendredis entre 11 h et 12 h, des ornithologues se tiennent à votre disposition sur le site de la protection des oiseaux de Haute-Engadine pour vous embarquer dans le monde des volatiles. Ceux-ci viennent vous manger dans la main. Une expérience adorable, mais pensez à bien vous emmitoufler!

Nourrir les oiseaux sauvages à Pontresina. Et apprendre toute une foule de choses. Image: Curdin Preuss

Cette animation dans la forêt de pins et de mélèzes à l'entrée du Val Roseg se combine à merveille avec une promenade dans la neige ou en raquettes, par exemple jusqu'au lac Stazersee. Vous pourrez aussi nourrir les oiseaux dans la forêt de Stazerwald, où il faut en revanche apporter de quoi le faire.

Le sentier des écureuils à Arosa est une expérience incontournable, Saint-Valentin ou pas. Le gros avantage: il reste ouvert en hiver. Petit conseil: enfilez un jeans pas dommage, ces petites boules de poils pourraient bien vous grimper dessus pour voler une noisette placée dans votre main.

Outre les rongeurs, on y trouve également des oiseaux dont le casse-noix moucheté, que l'on peut nourrir à la main (ils adorent les noisettes, eux aussi).

Vous trouverez ici plus d'informations sur les oiseaux à Pontresina et ici sur le sentier des écureuils à Arosa.

Une baignade au clair de lune

Vous souhaitez vous baigner au clair de lune dans une eau à 35 degrés? C'est possible à l'Aquarena fun, à Bad Schinznach, dans le canton d'Argovie, chaque premier vendredi du mois, d'octobre à avril.

Baignade au clair de lune à l'Aquarena fun. Image: thermalbäder Bad Schinznach

Pour 2026, il reste donc le 6 mars et le 3 avril. Autour de la pleine lune, les bains sont ouverts de 22 heures à 1 heure du matin, et un apéritif est offert.

Plus de détails ici.

Une patinoire avec vue

On peut bien sûr aller patiner à l'intérieur ou en ville. Mais rien ne vaut la patinoire naturelle de l'Alp Raguta, à 1950 mètres d'altitude, dans la région de Viamala (GR). À cinq minutes de la station supérieure du télésiège Feldis-Mutta, vous pouvez chausser les lames tout en profitant d'un panorama de rêve.

Une patinoire avec vue? Tadam. Image: Reto Fehr

Cette mare de glace, qui s'étend sur 20 x 44 mètres, existe depuis 2002. On peut louer des patins sur place, faire du curling et du eisstock. Un restaurant d'altitude propose des spécialités locales. Important: vérifiez au préalable si la patinoire est ouverte.

Vous trouverez plus d'informations ici.

L'Alp Raguta, à près de 2000 mètres d'altitude. Image: Suisse tourisme

Une nuit dans un igloo

Il existe plusieurs endroits où dormir dans un igloo en Suisse. Que ce soit à Zermatt, Gstaad ou Davos, bouillottes, couvertures et peaux de bêtes vous tiendront au chaud et vous garantiront une atmosphère chaleureuse. Les clients peuvent aussi profiter du jacuzzi extérieur ou du sauna. Iglu-Dorf a même prévu de quoi se restaurer sur place. Une fondue suivie d'une descente aux flambeaux, ça vous dit?

Vue aérienne de l'Iglu-Dorf de Davos. Image: iglu-dorf.com

Vous pouvez également passer la nuit à Engstligenalp (BE), ou simplement déguster une fondue dans la glace. Le restaurant igloo vous propose une expérience unique jusqu'au début du mois d'avril.

Bienvenue au palais de glace de l'Engstligenalp. Image: Bergbahnen Engstligenalp AG

On y accède en téléphérique. Les trajets en soirée (descente jusqu'à 22 heures) vous laisseront un souvenir impérissable.

Plus d'informations sur l'hébergement et la fondue dans un igloo à Engstligenalp.

Romantique, non? Image: iglu-dorf.com

Une fondue dans les airs

Nous restons dans le thème du fromage, mais on troque l'igloo contre une télécabine. Dans la télécabine panoramique du Pilatus (LU), vous pouvez déguster une fondue jusqu'en avril. La cabine peut accueillir jusqu'à quatre personnes, mais on peut bien sûr y aller à deux. Et pendant qu'on flotte dans les airs, on admire la vue sur les montagnes de Suisse centrale, ainsi que sur Lucerne et le lac des Quatre-Cantons (attention: c'est presque complet pour cette saison).

Une fondue en tête-à-tête avec un panorama imprenable. Image: PILATUS-BAHNEN AG

À la tombée de la nuit, Saas-Fee propose une expérience hors du commun dans un décor féerique. Portée par les lumières scintillantes du village et la silhouette majestueuse des sommets, l'atmosphère y est tout simplement unique. Que ce soit en famille — avec des jouets prévus pour les enfants — ou entre amis, les cabines accueillent jusqu'à six convives. Pour une touche de romantisme absolue, laissez-vous tenter par la version «aux chandelles».

Et pour prolonger le plaisir, laissez-vous tenter par une escapade nocturne hebdomadaire: une ascension de Bettmeralp jusqu’au Bettmerhorn pour découvrir l'Aletsch Arena sous les étoiles.

Vous trouverez ici plus d'informations sur la télécabine du Bettmerhorn, la télécabine du Pilatus et ici sur la télécabine de Saas-Fee.

La fondue n'aura probablement pas le même goût. Image: Saastal Tourismus AG

La luge à fondue

Fromage toujours, mais au grand air cette fois. À Fürenalp, près d'Engelberg (OW), on peut louer une luge à fondue. Le kit pour deux personnes permet de manger n'importe où en chemin, sur des coussins thermiques ou des couvertures en laine.

Fondue dans un caquelon surdimensionné et avec une vue imprenable. Image: Destination Gstaad / Yannick Romagnoli

Toujours en plein air, mais à pied plutôt qu'en luge, l'expérience se tente aussi à Gstaad. Vous partirez équipés d'un sac à dos contenant tout ce dont vous avez besoin. Six caquelons géants et deux cabanes permettent de cuisiner depuis de magnifiques points de vue. A vous de choisir le meilleur endroit.

Vous trouverez ici plus d'informations sur le traîneau à fondue de Fürenalp et ici sur le sac à dos à fondue de Gstaad.

Les meilleurs couchers de soleil

On le sait, les moments les plus spontanés sont souvent les plus mémorables. Nous avons tous en tête ce coin parfait pour admirer le coucher du soleil ; en hiver, celui-ci déclinant tôt, nul besoin de prolonger l'escapade jusqu'au bout de la nuit. Emportez simplement de quoi préparer une fondue ou une raclette, quelques couvertures douillettes, et évadez-vous en pleine nature.

Pas besoin d'un endroit chic. Parfois, le bord d'un lac suffit (comme ici, au lac de Zoug). Image: KEYSTONE

Pas d'inspiration? Allez tout simplement assister au coucher de soleil dans les vignes du Lavaux. Prenez le train jusqu'à Cully ou Epesses, montez à pied dans les terrasses de Lavaux (classées à l'UNESCO) avec une bouteille de Chasselas local et quelques flûtes au beurre. La vue plongeante sur le lac Léman et les Alpes de Savoie au moment où le ciel vire au rose est absolument imbattable.

Envie de prendre de la hauteur? Le Fine Alpine Post vous a dressé un Top 5 des plus beaux spots pour voir des couchers de soleil dans les Alpes suisses.

Le Winter Love Trail

Si vous aimez les promenades panoramiques, vous serez comblé à Adelboden (BE). Depuis la saison 2021/22, le Winter Love Trail entre Sillerenbühl et Geils vous invite à découvrir l'amour à travers ses neuf étapes.

Un banc sobrement rebaptisé le «LoveSwing». Image: Bergbahnen Adelboden AG

Depuis cette année, le «HeartSwing» est venu s'ajouter à ses arrêts. Le concept: une grande balançoire avec deux bancs. Pour la Saint-Valentin, une offre spéciale avec un dîner romantique a vu le jour (mais elle est complète pour cette année).

Le nouveau «HeartSwing» sur le Love Trail. Image: Bergbahnen Adelboden AG

Ce sentier thématique met en lumière les différentes facettes de l'amour et invite à faire une pause et à s'émerveiller. Papillons dans le ventre et accélération cardiaque garantis. Notamment lorsque vous vous ferez face au panorama alpin dans une balançoire du LoveNest.

Vous trouverez ici de plus amples informations sur le Winter Love Trail.

Dormir dans un observatoire

La renommée des «Million Stars Hotels» de Suisse n'est désormais plus à faire. Du moins en été. Mais certains restent ouverts en hiver, et même exclusivement pour deux personnes.

On ne peut ouvrir la grande trappe que par beau temps. Image: Randolins

On a choisi Randolins, à Saint-Moritz (GR). À 2000 mètres d'altitude, vous pouvez passer la nuit dans cet observatoire construit en 1924. Il a été transformé en chambre d'hôtel. On ne peut toutefois ouvrir la trappe panoramique que lorsque le temps le permet. Il n'est d'ailleurs pas recommandé de dormir avec la trappe ouverte en hiver. Mais le soir, vous avez une vue imprenable sur les montagnes de l'Engadine et le ciel étoilé.

Vue impressionnante sur les montagnes de l'Engadine et le ciel étoilé. Image: Randolins

L'hôtel dispose en outre d'un espace bien-être. Et le domaine skiable de Corviglia n'est qu'à 300 mètres de là.

Vous trouverez plus d'informations ici.

En traîneau dans une vallée isolée

On a commencé à Pontresina (GR) et on termine pratiquement au même endroit. Mais cette fois-ci, à bord d'un traîneau tiré par des chevaux. Werner Wohlwend, le cocher de la vallée sauvage, exploite un «omnibus» équin (jusqu'à 30 personnes) grâce à plus de 50 animaux dans la vallée de Roseg. On peut aussi privatiser une calèche.

Promenade romantique à deux à travers l'Engadine enneigée. Image: Wohlis Kutsch- und Reitbetrieb GmbH

Bien protégés sous des peaux de bête et des couvertures en laine, embarquez pour une promenade dans la vallée de Roseg, interdite aux voitures. L'excursion a lieu même par -20 degrés, une température pas extraordinaire dans le coin. Selon le cocher, le froid glacial rend la promenade d'autant plus agréable. Vous vous imprégnerez du cadre idyllique de la vallée durant le trajet à travers les forêts de pins et de mélèzes au milieu des masses de neige.

Vous trouverez ici de plus amples informations.

Image: Oliver Dorn/Moritz Hübner

(Traduit et adapté par Valentine Zenker)