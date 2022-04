image: twitter

Zemmour s'est fait virer d'un terrain de foot par le frère de Zidane

Le candidat d'extrême-droite à la présidentielle française a été expulsé d'un terrain de foot en salle à Marseille, dans le complexe géré par Zinédine Zidane. C'est le frère de la star qui a mis à la porte le politicien, accusé d'instrumentaliser le lieu pour sa campagne.

Eric Zemmour n'était pas le bienvenu samedi dans le complexe sportif marseillais «Z5» construit et dirigé par Zinédine Zidane. Alors qu'il avait chaussé ses crampons et revêtu maillot et short, le candidat d'extrême droite à la présidentielle française a été chassé du terrain après quelques passes par le frère du légendaire Zizou, Noureddine Zidane, qui gère également le site.

Vidéo: watson

Le problème n'est pas que Zemmour – en campagne dans les Bouches du Rhône samedi – ait eu envie de tâter le cuir sur ce terrain de 5 contre 5 couvert ou qu'il ait violé la propriété (le terrain aurait été réservé dans les règles par un membre de son parti, Reconquête). Mais c'est la présence des caméras, non annoncée, qui a gêné Nourredine Zidane et ses collègues. Ils ne souhaitaient pas que le site soit instrumentalisé politiquement.

Ce n'est pas la première fois qu'Eric Zemmour connaît un déplacement compliqué à Marseille dans le cadre de sa campagne présidentielle. En novembre, il avait échangé un doigt d'honneur avec une passante, immortalisé par d'autres badauds. (yog)