Google a caché une surprise pour les Jeux olympiques

Vous aimez les feux d'artifice et/ou les JO? Google a une surprise pour vous.

Les Jeux olympiques d'hiver commencent officiellement ce vendredi 6 février 2026 et Google en a profité pour sortir ses feux d'artifice.

L'internaute qui tapera «Jeux olympiques d'hiver 2026» dans sa barre de recherche tombera non seulement sur les épreuves à venir et les résultats actuels, mais sera surtout accueilli par une salve colorée tirée par Google.

Google tire ses feux d'artifices pour les JO Vidéo: watson

Si c'est une façon amusante de marquer le coup, le géant d'Internet n'en est pas à son coup d'essai, il est même assez coutumier pour Google de célébrer certains gros événements avec des effets visuels variés. L'entreprise cache en effet, chaque année, divers effets spéciaux pour Halloween et certains événements de la pop-culture, comme pour les 25 ans de la série Friends. Enfin, si vous ne savez pas quoi faire, vous pouvez taper Pac Man dans Google et vous verrez par vous-même.

Mais si certains effets sont amusants, comme le rose tout kitsch qu'il avait dégainé pour la sortie du film Barbie, les confettis dorés non moins kitsch pour les fiançailles de Taylor Swift, Google honore aussi d'autres causes, comme très récemment le drame tragique Crans-Montana. A cette occasion, la page d'accueil se parait d'un très sobre ruban noir pour marquer le deuil national du 9 janvier dernier.

Les Jeux olympiques d'hiver 2026

Et pour ceux qui recherchaient vraiment des infos sur les JO, on a sélectionné pour vous les moments les plus importants à suivre derrière votre TV. Voici:

(hun)