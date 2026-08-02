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Doublé suisse aux Européens à domicile de VTT

Sina Frei of Switzerland, 1st, cross the finish line of the Cross Country Women Elite, XCO, European MTB Championships, on Sunday, August 2, 2026, in Monteceneri, Switzerland. (KEYSTONE/Maxime Schmid)
Sina Frei, titrée en cross-country.image: Keystone

Doublé suisse aux Européens à domicile de VTT

Les Suissesses ont signé un doublé dimanche aux Championnats d'Europe de VTT disputés au Monte Ceneri: Sina Frei s'est parée d'or en cross-country devant Alessandra Keller.
02.08.2026, 15:4502.08.2026, 15:45

Sina Frei a maîtrisé son sujet dimanche au Tessin. La Zurichoise de 29 ans, championne du monde 2021 du short-track, s'est offert avec la manière un premier titre continental dans la discipline olympique du cross-country. Elle a devancé de 1"25 la Nidwaldienne Alessandra Keller, championne du monde en titre de short-track.

Les Suissesses ont réalisé un festival dans une course «boudée» notamment par les Françaises ou par la redoutable Autrichienne Laura Stigger. Mais la Suédoise Jenny Rissveds, tenante du titre européen, a privé Swiss Cycling du triplé en se parant de bronze. Elle a concédé 2"04 à Frei pour un podium identique à l'épreuve de short-track, jeudi.

La Zurichoise Nicole Koller a pour sa part échoué au pied du podium, à distance respectable (52 secondes) de Jenny Rissveds. L'Appenzelloise Ronja Blöchlinger, qui s'était retrouvée en tête dans le premier tour en compagnie de Rissveds, n'a pas tenu le choc et doit se contenter du 6e rang à 4"39 de la gagnante.

La domination helvétique fut en revanche totale dans l'épreuve féminine des moins de 23 ans: les Suissesses ont signé le triplé dimanche en fin de matinée, Annina Hutter triomphant en devançant de plus d'une minute ses compatriotes Fiona Schibler (2e) et Elina Benoit (3e).

(ats/roc)

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