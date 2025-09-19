beau temps25°
DE | FR
burger
Sport
Athlétisme

Athlétisme: Noah Lyles est passé d'ado timide à showman

United States&#039; Noah Lyles poses after winning the gold medal in the men&#039;s 200 meters final at the World Athletics Championships in Tokyo, Friday, Sept. 19, 2025. (AP Photo/Matthias Schrader) ...
Noah Lyles est désormais quadruple champion du monde sur 200 m. image: Keystone

Le nouveau champion du monde du 200 m a changé grâce à Michael Jackson

Noah Lyles est devenu, vendredi à Tokyo, champion du monde du 200 m pour la quatrième fois. Véritable showman, l'Américain était très différent quand il était ado.
19.09.2025, 16:3319.09.2025, 16:33
Paul NOLP

C'est la rentrée des classes en cette fin d'été et les écoliers lancent des «Bonjour, Miss Patti!» enthousiastes, comme Noah Lyles dix ans plus tôt. La surveillante aux cheveux grisonnants se rappelle un enfant «très calme, beaucoup plus discret que son frère» Josephus, d'un an son cadet.

Le sprinteur prodige a 14 ans lorsqu'il débarque au collège-lycée d'Alexandria (Virginie), où il reste jusqu'au baccalauréat. Très vite, son nom circule pour ses prouesses sur la piste d'athlétisme. Ses parents, sprinteurs avant lui et séparés depuis peu, le poussent à toujours faire mieux, à aller plus vite.

United States&#039; Noah Lyles reacts ahead of the men&#039;s 200 meters final at the World Athletics Championships in Tokyo, Friday, Sept. 19, 2025. (AP Photo/Ashley Landis) APTOPIX Japan Athletics W ...
Noah Lyles est désormais un véritable showman sur la piste. image: Keystone

Mais en classe, le jeune athlète se replie sur lui-même. Il peine à suivre, plombé par sa dyslexie et ses troubles de l'attention.

Plus jeune, ses camarades se sont moqués de lui, de ses dents jaunies par un traitement contre l'asthme qui le secouait de violentes crises jusqu'à ses six ans. «C'était un garçon timide, qui se cherchait en tant que jeune homme et essayait de s'intégrer, qui voulait juste être un lycéen normal», se rappelle Leslie Jones derrière ses lunettes en forme de papillon.

Au lycée, cette professeure d'anglais et de théâtre lui donne des cours de prise de parole. Elle découvre un adolescent «très observateur, qui analyse tout ce qui se passe autour de lui». Elle l'encourage à prendre ses aises, à s'exprimer.

Théâtre et maman attentionnée

Pour son premier exercice, le futur champion olympique des JO de Paris ramène sur la scène du grand théâtre de l'école ses blocs de départ, et montre comment y installer avec précision les pieds.

Lors du deuxième exercice, il laisse entrevoir son caractère, alors «enfoui en lui» selon les mots de Leslie Jones, et mime avec ses lèvres une chanson de Michael Jackson, en dansant, prémices de ses cabrioles lors de ses entrées en piste comme professionnel.

VARIOUS, VARIOUS - March 3: Michael Jackson performs during the &quot;Bad&quot; tour at Madison Square Garden in New York City on March 3, 1988. (Photo by Kevin Mazur/WireImage)
Michael Jackson (1958-2009), l'ex-«roi de la pop», a influencé beaucoup de jeunes Américains et Occidentaux, dont Noah Lyles. image: getty

Sa mère l'accompagne, attentive et soucieuse, lui inculque des valeurs, religieuses et humaines.

«Elle est déjà venue me voir pour me demander "Tout va bien avec Noah? Est-ce que c'est une bonne personne?"», se rappelle Raalim Shabazz, qui a enseigné les sciences sociales à Noah Lyles lorsqu'il était en terminale.

Le professeur relate avec un sourire attendri:

«Il était tellement calme, introverti, pensif. Quand on le regardait, on voyait les rouages dans sa tête tourner, alors que les autres répondaient spontanément aux questions. Et quand il prenait la parole, il disait quelque chose de très profond, réfléchi, mais c'était rare.»
Raalim Shabazz, ex-prof de Noah Lyles

Une conviction de fer

Les projecteurs sont déjà braqués sur cette jeune star qui a glané en Chine la médaille d'or sur 200 mètres des Jeux olympiques de la jeunesse, en 2014.

«Il ressentait sûrement beaucoup de pression et pour quelqu'un qui souffre déjà de troubles de l'attention, je pense que, avec le recul, ça l'a essoré et alourdi sa tristesse», souffle son professeur. Le prodige du sprint s'est confié des années plus tard sur une profonde dépression.

An exterior view of Alexandria City High School, where US track and field athlete Noah Lyles graduated from, in Alexandria, Virginia, on August 25, 2025. The trophies line the halls of the small high ...
L'Alexandria City High School, que Noah Lyles a fréquentée quand il était adolescent. Image: AFP

Partager au monde ces moments à broyer du noir, où le ventre se noue et l'anxiété afflue, c'est d'une «humilité folle» car cela revient à «penser que ce que l'on traverse personnellement peut aussi concerner et inspirer d'autres», estime Raalim Shabazz.

L'enseignant a noué un «lien unique» avec le triple champion du monde du 200 mètres, aujourd'hui âgé de 28 ans. Il l'a vu évoluer et s'ouvrir peu à peu à la fin du lycée, quand de nombreuses universités américaines cherchaient à attirer le diamant de l'athlétisme.

«Son travail s'améliorait, il était plus sûr de lui. J'ai insisté pour qu'il choisisse une université mais il m'a regardé dans les yeux et m'a dit: "Non, je vais devenir pro dès maintenant". En 30 ans d'enseignement, jamais quelqu'un ne m'a dit quelque chose avec autant de conviction.»
Raalim Shabazz

Et le natif de Floride ne s'y est pas trompé. La suite est époustouflante de statistiques et de titres, dont le plus beau, aux Jeux de Paris l'année dernière sur l'épreuve reine du 100 mètres.

Gold medalist, Noah Lyles, of the United States, poses on the podium after the men&#039;s 100-meter final at the 2024 Summer Olympics, Monday, Aug. 5, 2024, in Saint-Denis, France. (AP Photo/Matthias ...
Noah Lyles a remporté la médaille d'or sur 100 m aux JO de Paris 2024. Image: keystone

Noah Lyles, qui a donc remporté l'or sur 200 m ainsi que le bronze sur 100 m aux Mondiaux de Tokyo, est revenu plusieurs fois dans l'école de son enfance. Il a serré dans ses bras sa prof de théâtre Leslie Jones, restée proche du petit introverti, a souri à son professeur de sciences sociales Raalim Shabazz, empli de fierté.

Quand ce dernier l'a vu l'or autour du cou, il s'est dit: «C'est bon, le veau est devenu taureau». (afp/yog)

Plus d'articles sur le sport
Le nouveau champion du monde du 200 m a changé grâce à Michael Jackson
Le nouveau champion du monde du 200 m a changé grâce à Michael Jackson
de Paul NOLP
La légende du hockey Andres Ambühl entame sa deuxième carrière
La légende du hockey Andres Ambühl entame sa deuxième carrière
de Klaus Zaugg
Il a eu un gros problème après avoir offert son maillot à un fan
Il a eu un gros problème après avoir offert son maillot à un fan
de Yoann Graber
La star du cyclisme féminin suisse mène «une vie absurde»
La star du cyclisme féminin suisse mène «une vie absurde»
de Simon Häring
Luis Enrique a une bonne raison de coacher le PSG depuis la tribune
Luis Enrique a une bonne raison de coacher le PSG depuis la tribune
de Yoann Graber
La vidéo de cette tenniswoman fait scandale
La vidéo de cette tenniswoman fait scandale
de Yoann Graber
Xamax a créé un concept insolite pour se rapprocher de ses fans
Xamax a créé un concept insolite pour se rapprocher de ses fans
de Yoann Graber
«L’athlétisme suisse est à son apogée»
«L’athlétisme suisse est à son apogée»
de Rainer Sommerhalder
Le voyage galère de GC reflète les problèmes du foot féminin
Le voyage galère de GC reflète les problèmes du foot féminin
de Robin Walz
Robert Redford a popularisé le ski alpin à Hollywood
Robert Redford a popularisé le ski alpin à Hollywood
de Sven Papaux
Yann Sommer en prend plein la poire en Italie
Yann Sommer en prend plein la poire en Italie
de Céline Feller
Cette qualité a fait de Kambundji la reine des haies
Cette qualité a fait de Kambundji la reine des haies
de Rainer Sommerhalder
La ligue d'athlétisme portée par Djokovic tourne au fiasco
La ligue d'athlétisme portée par Djokovic tourne au fiasco
de Romuald Cachod
Crans-Montana a honoré une icône du sport suisse
Crans-Montana a honoré une icône du sport suisse
de Emil Rohrbach
Immense sensation aux Mondiaux d'athlétisme
Immense sensation aux Mondiaux d'athlétisme
de Romuald Cachod
Il réussit l'ace «le plus bizarre de l'Histoire»
Il réussit l'ace «le plus bizarre de l'Histoire»
de Yoann Graber
Le t-shirt de ce crack du padel cache une dure réalité
Le t-shirt de ce crack du padel cache une dure réalité
de Louise LE BORGNE
Messi s'est ridiculisé de la même manière qu'un Romand
Messi s'est ridiculisé de la même manière qu'un Romand
de Yoann Graber
«C’est très inhabituel»: pourquoi deux arbitres voilées officient en Suisse
2
«C’est très inhabituel»: pourquoi deux arbitres voilées officient en Suisse
de Jasmin Steiger
Une vététiste amateur suisse s'invite dans la cour des grandes
Une vététiste amateur suisse s'invite dans la cour des grandes
de Romuald Cachod
Une nouvelle règle bouleverse le hockey suisse et ravit les joueuses
Une nouvelle règle bouleverse le hockey suisse et ravit les joueuses
de Niklas Helbling
Abus dans le ski suisse: «Beaucoup de coachs sont dépassés intellectuellement»
Abus dans le ski suisse: «Beaucoup de coachs sont dépassés intellectuellement»
de Simon Häring
Une technologie révolutionnaire a sauvé la carrière de Sabalenka
Une technologie révolutionnaire a sauvé la carrière de Sabalenka
de Yoann Graber
Le nouveau crack de Bâle (ex-Servette) s'est formé dans un lieu inhabituel
Le nouveau crack de Bâle (ex-Servette) s'est formé dans un lieu inhabituel
de Céline Feller
Thèmes
Ces inventions «révolutionnaires» déjà vintage
1 / 9
Ces inventions «révolutionnaires» déjà vintage
source: shutterstock
partager sur Facebookpartager sur X
La Montagne de «Game Of Thrones» a encore battu un record
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Il se passe un truc avec Ovomaltine chez Coop
2
Swatch fait une promesse aux Suisses concernant sa montre anti-Trump
3
«C'est injuste»: ces étudiants étrangers de l'EPFL sont en colère
La star du cyclisme féminin suisse mène «une vie absurde»
Marlen Reusser vise une médaille aux Mondiaux de Kigali, dès ce dimanche matin lors du contre-la-montre, puis samedi 27 septembre avec la course en ligne. Elle se confie. Interview.
Elle a remporté le Tour de Suisse et deux étapes, triomphé sur le Tour de Burgos, terminé deuxième à la Vuelta et au Giro. Marlen Reusser (33 ans) vit déjà la meilleure saison de sa carrière, malgré des soucis de santé récurrents. Ce week-end, la Bernoise vise désormais une médaille aux Championnats du monde à Kigali, la capitale du Rwanda.
L’article