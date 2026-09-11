Faux départ de Joseph, Werro en finale

Jason Joseph a manqué son affaire en finale du 110 m haies de l'Ultimate Championship, la nouvelle compétition de World Athletics, vendredi à Budapest.

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Le Bâlois a été disqualifié pour un faux départ, alors qu'Audrey Werro et ses compatriotes se sont qualifiées pour la finale du 800m prévue samedi.

Solidement qualifié après avoir terminé deuxième de sa demi-finale en 13''26, le champion d'Europe a pris le risque de sauter tôt, trop tôt, des starting-blocks. Il savait que seul un départ parfait pouvait lui permettre de rivaliser avec les favoris américains, d'autant plus qu'il brille davantage par son «finish» que par ses premières haies.

Sans surprise, la course a donc été remportée par un Américain, mais pas le favori Cordell Tinch. C'est Ja'Kobe Tharp (12''94) qui s'est adjugé le remportée par un Américain, mais pas le favori Cordell Tinch. C'est Ja'Kobe Tharp (12''94) qui s'est adjugé le premier trophée «Ultimate» du 110 m haies, devant Tinch (12''95) et Bradley Franklin (13''01).

Trois Suissesses en finale du 800m

La finale du 800m féminin prévue samedi soir (20h18) verra courir trois Suissesses: Audrey Werro, Veronica Vancardo et Valentina Rosamilia.

Audrey Werro jouera évidemment la victoire face à ses deux rivales, la Néerlandaise Femke Broeders-Bol, qu'elle a devancée en remportant sa demi-finale en 1'59''05, et la Britannique Keely Hodgkinson. La championne d'Europe fribourgeoise aura l'occasion de conclure sa magnifique saison dans cette nouvelle compétition.

Valentina Rosamilia a de son côté arraché son billet en terminant d'un cheveu à la 4e place (1'59''78) de la demi-finale remportée par Werro.

Présente dans la première demi-finale, Veronica Vancardo a chuté dans la dernière ligne droite, bousculée par l'Italienne Eloisa Coiro, avant de franchir la ligne d'arrivée le visage ensanglanté. Elle a rapidement et justement été repêchée et disputera bien la finale samedi soir.

Des primes records

Sans surprise, le concours de la perche a été remporté par le Suédois Armand Duplantis, vainqueur en 6,20m devant le Grec Emanouil Karalis (6,15). «Mondo» a ensuite tenté de battre son record du monde en franchissant une barre à 6,32m, une nouvelle fois sans succès.

Parmi les autres vainqueurs de cette première soirée, on retrouve le Norvégien Jakob Ingebtrigtsen sur 5000m (12'59''24), l'Américaine Masai Russell sur 100 m haies (12''22) ou encore l'Ukrainienne Yaroslava Mahuchikh à la hauteur (1,99 m).

Imaginée par World Athletics pour relancer les audiences d'un sport en manque de visibilité en dehors des grands championnats (JO, Mondiaux), l'Ultimate Championship se déroulent de vendredi à dimanche avec trois soirées intenses de trois heures et des primes impressionnantes pour les athlètes.

Car chaque «Ultimate champion» remporte un chèque de 150 000 dollars (122 000 francs), plus de deux fois plus que pour un titre mondial (70 000 dollars) et trois fois plus que pour un record du monde (50 000 dollars). Tous les athlètes repartiront avec une enveloppe plus ou moins garnie pour une dotation totale de 10 millions de dollars, du jamais vu en athlétisme. (sda/ats)