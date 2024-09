Le duel insolite entre deux stars de l'athlétisme est parti d'une blague

Le perchiste Mondo Duplantis et le coureur de haies Karsten Warholm s'affrontent sur 100 mètres à Zurich, ce mercredi soir (21h30). Tout est parti d'une petite plaisanterie entre les deux hommes.

Simon Häring

Rétrospectivement, c'est assez amusant de se souvenir que si Mondo Duplantis a choisi de représenter la Suède (le pays de sa mère) et pas les États-Unis, d'où son père est originaire et où il a grandi, c'est parce qu'il voulait éviter les brutales épreuves éliminatoires américaines.

Il n'aurait pourtant rien eu à craindre, tant le dominateur du saut à la perche ne connaît plus la concurrence depuis longtemps. A 13 ans, il franchissait déjà 4 mètres, puis 5m30 à 15 ans et enfin 6m05 à 18 ans. Depuis 2020, il a amélioré dix fois le record du monde, à chaque fois d'un centimètre seulement, Duplantis recevant un bonus pour chaque nouveau record. La meilleure marque mondiale culmine aujourd'hui à 6m26.

L'une des clés du succès du Suédois est sa vitesse d'élan incomparable, qu'il sait exploiter à la perfection sur le plan technique. Image: KEYSTONE

Perdre serait «un peu gênant»

Karsten Warholm est l'un de ceux qui ont également posé des jalons dans sa discipline. Le Norvégien est détenteur du record du monde du 400 mètres haies, triple champion du monde et champion olympique en 2021. Le fait que le jeune homme de 28 ans ne finisse que 2e, comme récemment à Paris, est plutôt l'exception que la règle. En athlétisme, Warholm et Duplantis sont un peu comme des pop stars.

Comme l'année dernière, ils participent au Weltklasse de Zürich, non seulement dans leurs disciplines respectives, mais aussi, pour la première fois, l'un contre l'autre.

Tout a commencé il y a un peu plus d'un an par une bêtise: après l'entraînement à Monaco, ils ont pensé qu'ils pourraient s'affronter sur 100 mètres. Warholm avait alors déclaré que Duplantis pouvait porter des chaussures de sprint pour ne pas avoir d'excuses par la suite.

Il a ensuite déclaré à la chaîne de télévision «NRK» qu'une défaite contre un perchiste serait «un peu gênante».

Image: AP

Duplantis a couru le 100 mètres en 10''57 à l'adolescence. Warholm n'était pas beaucoup plus rapide à l'âge de 17 ans avec 10''49 secondes. Duplantis aborde donc le duel de mercredi au Letzigrund de Zurich avec confiance: «J'ai une bonne chance», a déclaré le Suédois. Il s'est préparé avec le même sérieux que s'il s'agissait d'une compétition olympique. Lundi, il s'est entraîné au départ avec le sprinteur américain Fred Kerley, médaillé d'argent sur 100m lors des derniers JO.

De tels duels d'exhibition sont étonnamment rares. Usain Bolt avait couru contre un bus de ligne, Ben Johnson avait sprinté contre un cheval de course, Lionel Messi s'était mesuré à un gardien-robot lors des tirs au but et Michael Phelps avait nagé contre un requin blanc simulé.

Bolt face à un bus dans les rues de Buenos Aires. Image: AP DyN

Ces duels avaient fait le buzz, mais contrairement au duel entre Warholm et Duplantis, ils n'avaient pas de contenu sportif. Or «c'était pour nous une condition sine qua non», explique Christoph Joho, codirecteur du meeting zurichois. Autrement dit, si l'affrontement entre les deux stars de l'athlétisme n'avait pas de réelle signification sportive, le Weltklasse ne l'aurait pas organisé.

Mais pourquoi ce duel a-t-il lieu précisément à Zurich? Le fait que ce meeting soit le seul de la Diamond League sponsorisé par Puma, où Warholm et Duplantis sont sous contrat, a joué en sa faveur. L'initiative est venue des organisateurs. Ils ont proposé d'organiser le duel au Letzigrund en mai dernier.

Chez Puma et Red Bull, également sponsor commun des deux hommes, cela a ouvert des portes. «C'est une expérience et une ligne fine sur laquelle nous marchons», dit Joho. Le plus grand risque serait que Duplantis ou Warholm se blessent ou tombent malades avant la compétition. L'événement devrait alors être annulé. Un scénario pour lequel les organisateurs du meeting ont étendu l'assurance annulation.

Une somme à six chiffres investie

Comme le hall de la gare est trop court, que la Sechseläutenplatz n'est pas plate et qu'aucune autorisation n'aurait pu être obtenue ailleurs à court terme, le duel aura donc lieu au Letzigrund. Les organisateurs ont créé un programme complet autour du sprint, avec des courses de jeunes et des spectacles comme le breakdancing. Environ 2000 billets ont été mis en vente à cet effet. Le départ du sprint entre Warholm et Duplantis sera donné à 21h30.

Il n'y a pas de prime de départ, ni de récompense à offrir au vainqueur. Les quelque 50 influenceurs du monde entier qui documentent l'événement ne reçoivent pas non plus d'autres indemnités que celles liées au voyage et à l'hébergement. Le Weltklasse et les deux sponsors investissent une somme à six chiffres dans ce combat des géants de l'athlétisme, qui est également produit à grands frais pour les téléspectateurs.

Ce qui est clair, c'est que le duel doit être une sorte d'amuse-bouche qui fera tourner les yeux du monde entier vers Zurich et qui devrait enthousiasmer de nouveaux fans pour l'athlétisme. Le plat de résistance sera servi jeudi, où Mondo Duplantis tentera de briller au saut à la perche et Karsten Warholm par-dessus les haies. L'un des deux, celui qui se sera imposé la veille, partira avec un moral gonflé à bloc.

Traduction et adaptation en français: Julien Caloz