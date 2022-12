Kyle Walker et Kylian Mbappé joueront un match dans le match à France-Angleterre.

Kyle et Kylian, affrontement explosif entre deux boulets de canon

C'est le match dans le match, l'autre fascination exercée par France-Angleterre: le duel entre Kylian Mbappé et son garde-chiourme Kyle Walker, deux joueurs de classe parmi les plus rapides du monde.

A main droite: Kyle Walker. Aucun lien de parenté avec Johnnie et le ranger Cordell. «Petit» défenseur trapu taillé comme un robot mixer, épaules rondes sur des cuissots d'acier. Officiellement: 178 cm pour 83 kilos. Age: 32 ans.

Révélé à Tottenham, Walker arpente la ligne de touche de Manchester City depuis cinq ans. Il est devant, derrière, partout. Il court trop vite pour tolérer la moindre idée arrêtée sur son poste (statutairement, latéral droit).

Vitesse de pointe 37,802 km/h, ce qui en fait le défenseur le plus rapide de l’histoire de la Premier League anglaise.

La fusée au décolage. Image: AP

A main gauche: Kylian Mbappé: Des buts et des records qui s'amoncellent, à un âge (24 ans le 20 décembre) où l'on empile plutôt les canettes. Même taille que Walker. Mais un mensonge assez énorme sur son poids. Officiellement: 178 cm pour 73 kilos (🤣 ).

Attaquant et directeur sportif figure culte du PSG, Mbappé ne cache pas une préférence pour la zone semi-axiale gauche, sur les pas de Thierry Henry. C'est à ce poste que l'a confortablement installé Didier Deschamps et c'est par cette coïncidence extraordinaire qu'il va croiser Kyle Walker.

Vitesse de pointe 38 km/h lors d’un match contre l’AS Monaco, ce qui en fait la vitesse la plus rapide jamais recensée en Ligue 1.

Qui a peur de l'homme bleu? Image: AP

La collision programmée

de Kyle et Kylian

Flashé a 35 km/h contre la Pologne, Kylian Mbappé a mis le latéral Matty Cash au supplice. L'Anglais naturalisé polonais en a donné une description assez effroyable:

«J’ai passé l’après-midi à regarder des vidéos de lui. Je savais que ce serait difficile mais quand il s’arrête puis démarre, je n’ai jamais rien vu d’aussi rapide. Il m'a brûlé les jambes. Je ne savais pas si je devais l'attendre ou le presser. J'ai fait tout ce que j'ai pu et je pense que je m’en suis bien tiré.» Matty Cash, latéral droit de la Pologne, dans The Guardian

À 23 ans, Kylian Mbappé est presque le footballeur le plus rapide de tous les temps. Presque... Car on ne se débarrasse pas aussi facilement de Cristiano Ronaldo, recordman du monde avec une pointe à 38,9 km/h pendant le Mondial en Russie. A l'âge canon(ique) de 33 ans.

Mais rien n'effraie Kyle Walker, lui-même chronométré à 37 km/h contre le Sénégal (3-0), soit 2 km/h de plus que Kylian Mbappé quelques heures avant face à la Pologne.

«Je comprends que ce duel focalise l'attention, a souri l'Anglais en conférence de presse. Et je sais ce que je dois faire pour arrêter Mbappé. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais je ne me sous-estime pas. J'ai affronté quelques-uns des meilleurs joueurs du monde. Il faut respecter Mbappé, mais pas trop. Nous admettons le fait qu'il soit un bon joueur, en grande forme, mais je ne vais pas lui dérouler le tapis rouge jusqu'au but. Je représente mon pays en quarts de finale du Mondial. C'est une question de vie ou de mort.»

Les plus beaux sprints de Walker Vidéo: YouTube/CityHDI

Son père est jamaïcain, patrie des sprinteurs et des bobeurs (🤘). Mais Walker n'est pas seulement rapide: épaule contre épaule, personne ne l'a jamais envoyé dans la luzerne. Harry Redknapp, ancien manager de Tottenham, confirme cette impression dans l'Equipe: «Il est fort, très rapide, puissant. C'est le joueur qu'il faut contre Mbappé. Et en plus, si Walker est malin, il y aura des moments où il pourra monter. Ce sera un peu le chat et la souris.»

«Walker va tellement vite, tu ne peux presque pas le battre à la course le long de la ligne. Si je devais jouer ma vie sur un arrière droit, ce serait lui» Harry Redknapp

Seule réserve: depuis qu'il est arrivé au Qatar, Walker a passé le plus clair de son temps à soigner une blessure à l'aine et un chat errant rebaptisé Dave, accueilli charitablement pour rendre au football ce qu'il lui a donné parce qu'il trainait là avec une mine de buteur triste.

Sur les deux premiers pas (que l'on appelle vulgairement coup de rein), Kylian Mbappé est peut-être sans égal. Il accuse aussi dix ans de moins que Walker et, sur la longueur d'une rencontre ou d'un terrain, le poids des ans peut laisser des traces. Mais ça reste à prouver...

Les sprinters ne sont pas jaloux , au contraire

Pendant sa cavalcade à 38 km/h, Mbappé a dépassé la vitesse moyenne atteinte par Usain Bolt (37,58 km/h) lors de son record du monde du 100 mètres à Berlin. Mais ces comparaisons font doucement sourire les experts de l'athlétisme, comme nous l'expliquait un jour Florian Clivaz, ancien sprinter et agent de Mujinga Kambundji: «Un 100 m dure environ dix secondes, soit au moins le double d'une accélération en football. L'intensité de l'effort n'est pas la même, la vitesse non plus. Sur 100 m, un athlète est quasiment en apnée, dans un état de semi conscience. Un footballeur ne pourrait pas y ajouter une conduite de balle.»

Interrogé par La Stampa, l'entraîneur du champion olympique Marcell Jacobs estime qu'«un footballeur en phase de vitesse maximale s'écroulerait au bout de 60 m». Un sprinteur, lui, est théoriquement capable de l'étirer sur 200 m.

Pour démontrer l'absurdité qu'il y a à juxtaposer ces deux performances, Palolo Camossi rappelle que la vitesse d'un footballeur est calculée avec 50 photographies/secondes, contre 240 pour les sprinteurs. Si les instruments de mesure du football étaient appliqués à l'athlétisme, «Usain Bolt aurait parcouru le 100 m en 8’’05», a calculé l'entraîneur italien, tandis que le record officiel est de 9''58.

Les plus beaux rush de Mbappé Vidéo: YouTube/MNcompsJR2

Comparée à Bolt, la foulée de Mbappé est moins ample (2,02 m contre 2,27) et sa pointe de vitesse nettement inférieure (38 km/ contre 44,77). Si l'attaquant du PSG décidait de participer à un meeting, il vaudrait exactement 10’’90 sur 100 m, selon les instruments de l'athlétisme. C'est évidemment très honorable mais Mbappé ne figurerait même pas parmi les 200 meilleurs sprinteurs français (204e, selon RMC).

Dernier détail important: dans la compétition de Mbappé et de Walker, rien ne sert de courir. Il faut marquer des points.