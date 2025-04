Les 20 km de Lausanne, comme beaucoup de courses en Suisse, sont victimes de leur succès. Image: KEYSTONE

Pourquoi les inscriptions aux courses populaires explosent

Les records d'inscrits explosent quasiment sur chaque course à pied de Suisse. Les 20 km de Lausanne (3 et 4 mai) ont instauré pour la première fois un nombre limité de dossards. Cet engouement s'explique par des raisons sociétales et psychologiques.

Olivier Bessy / the conversation

Un article de The Conversation

Courir n'est plus perçu aujourd'hui comme une chose étrange, anodine, voire marginale! Ni comme une mode passagère. Mais au contraire comme une pratique de masse qui s'est installée dans le quotidien d'un nombre toujours plus important de femmes et d'hommes ordinaires, de tous âges, à travers le monde.

La course à pied a changé d'image, elle est devenue pour beaucoup d'adeptes la chose la plus importante des choses secondaires. En tant qu'espace-temps privilégié et symbolique de valorisation de soi, elle favorise de multiples formes de constructions identitaires et permet ainsi à chacun de tracer son chemin d'existence.

Pour la première fois cette année, les 20 km de Lausanne ont limité le nombre d'inscrits (35 000 coureurs). Image: KEYSTONE

Du simple jogging d'entretien à des séances d'entraînement, ou encore à travers la participation à des courses ordinaires de quartier, à des manifestations ludiques (courses à obstacles) ou solidaires (Odysséa), ou encore à un semi-marathon, un marathon, un 100 km, sans parler des trails et ultras-trails, la course à pied se reconfigure dans de multiples versions et hybridations qui permettent aux adeptes d'en retirer des bénéfices symboliques en matière existentielle.

Vivre des moments intenses

Dans ce contexte, un phénomène nouveau attire l'attention depuis quelque temps, car il prend une proportion inégalée jusqu'ici. Jamais autant de coureurs n'ont cherché à obtenir un dossard. Les compteurs s'affolent, les temps d'inscription se rétrécissent, les places deviennent de plus en plus chères.

L'année 2025 s'annonce comme celle de tous les records. Jamais de mémoire d'organisateur, un tel engouement pour obtenir un dossard, ouvrant droit à participer à une course, n'a été observé. Si, hier, les épreuves les plus connues connaissaient déjà de longues listes d'attente, le phénomène concerne aujourd'hui la quasi-totalité des courses. La tension sur les inscriptions s'est élargie et amplifiée.

On assiste aujourd'hui, au sein de l'énorme vivier des coureurs ordinaires, à une envie contagieuse d'accrocher un dossard. Sur les 15 millions de coureurs estimés en France, on en dénombre cinq millions dans ce cas, soit le tiers des coureurs, ce qui représente un chiffre considérable jamais atteint jusque-là. Même si l'offre de course s'est développée en parallèle à l'augmentation de la demande (8 500 courses organisées en 2024 en France, dont plus de la moitié sont des trails, soit 4 500), la proportion toujours plus importante de coureurs désireux d'acquérir un dossard provoque un goulet d'étranglement généralisé.

De plus, on peut mettre en évidence deux phénomènes qui contribuent à amplifier le problème. Le premier fait référence au nombre croissant de courses réalisées par la même personne durant une année et le second s'observe dans la diminution progressive du temps mis par un jogger pour s'inscrire à une course. Mais alors comment expliquer ce changement de comportement de nombreux coureurs qui, hier, ne rêvaient pas de prendre un dossard et qui aujourd'hui passent le cap?

Cette frénésie de la demande pour participer à différents types de courses organisées ne peut se comprendre qu'en convoquant la sociologie des loisirs qui fournit un éclairage pertinent sur les modes de consommation de nos contemporains, en cohérence avec l'hypermodernité qui nous gouverne aujourd'hui. Ce modèle sociétal repose sur la performance illimitée sur l'intensification de son mode d'existence et la mise en spectacle de soi-même.

Autant de valeurs qui irriguent les comportements des individus aujourd'hui et engendrent chez les coureurs un nouveau rapport à soi, aux autres et à l'environnement qui trouvent dans les courses organisées, un terrain d'expression particulièrement significatif.

En participant à un événement, quel qu'il soit, le coureur cherche à intensifier sa vie en vivant une expérience originale et en recherchant la performance. Il s'inscrit dans «l'apparition du sujet intense qui est symptomatique du désir d'une puissance retrouvée et de l'affirmation d'une présence au monde, supposée échapper au décompte. Il se traduit par une quête d'intensification et de jaillissement de la vie», comme l'écrit Tristan Garcia.

Plus l'épreuve est extrême (marathon, 100 km, ultra-trail) et nécessite un engagement important de la personne dans la préparation comme dans la réalisation, plus elle permet au coureur de se challenger, de vivre un moment d'une intensité exceptionnelle et de se valoriser à la hauteur de l'exploit accompli. Cette logique est encore plus présente dans les épreuves emblématiques qui s'apparentent aujourd'hui à de véritables mythes. Participer et terminer le Marathon de Paris, la Diagonale des fous ou l'Ultra-Trail du Mont-Blanc (UTMB) permet aux coureuses et coureurs concernés d'en retirer des bénéfices symboliques encore plus importants.

Mise en scène de soi et communion

De plus, courir au sein d'une épreuve organisée, offre à chacun une scène inégalée en matière de visibilité de sa performance même relative et donc un espace-temps privilégié de mise en spectacle de soi-même. Chaque coureur devient un héros même en participant à une course du dimanche ou de quartier. C'est d'autant plus vrai que l'événement est théâtralisé sur l'ensemble du parcours et, notamment, au départ et à l'arrivée, mais aussi fortement médiatisé en s'inscrivant dans le paysage local et national.

La Course de l'Escalade à Genève limite aussi le nombre de participants. Image: KEYSTONE

Même si ce sont des épreuves individuelles, on ne court jamais seul, on ne court pas contre, on court avec. Une nouvelle sociabilité à géométrie variable s'instaure. Participer à une course s'apparente aussi à une parenthèse enchantée où chacun joue sa propre partition tout en la partageant avec les autres.

Il y a, tout d'abord, cette communion solennelle et émotionnellement intense au départ, faite de regards complices, d'applaudissements et d'admirations réciproques. Chacun lit dans le regard de l'autre le respect d'être là et de faire partie d'une élite, mais aussi l'angoisse du défi à réaliser. Cette angoisse est mise en spectacle lors des événements les plus célèbres, avec les speakers, la musique, les feux de Bengale, le coup de feu et la foule qui s'ébranle.

Et puis la magie se prolonge pendant la course où les interactions avec les autres coureurs, mais aussi avec les bénévoles et les spectateurs sont multiples et variables selon les ambiances propres à chaque événement. Sans oublier l'arrivée qui constitue toujours une délivrance, mais aussi un aboutissement personnel salué par toute la communauté présente. Terminer une course, a fortiori un marathon ou un ultra-trail, permet de passer d'anonyme à héros et participe à la production d'une identité collective de reconnaissance dans la mesure où le finisher a le sentiment d'être valorisé par autrui, à la hauteur de l'exploit qu'il vient d'accomplir.

Enfin, ces courses sont l'occasion de fabriquer du récit à propos de sa participation et de ses exploits sur les réseaux sociaux. Ces derniers jouent un rôle très important dans la construction des imaginaires.

Injonction au dépassement de soi

Participer à une course organisée, quelle qu'elle soit, modifie également le rapport à l'environnement de chaque participant qui passe d'un environnement choisi, non balisé et peu contraignant propre à ses lieux d'entraînement, à un environnement imposé, balisé et domestiqué. Ce transfert de plus en plus fréquent s'inscrit dans notre époque paradoxale où donner du sens à son existence se concrétise aussi en investissant une organisation.

S'engager dans une telle épreuve peut être assimilée à une forme de servitude volontaire où l'on décide du joug que l'on s'impose parce qu'il est pourvoyeur de bénéfices symboliques incommensurables pour les meilleurs, mais aussi pour tous ceux qui terminent.

Tous ces coureurs qui se bousculent au portillon des courses organisées pour obtenir un dossard, sont-ils animés uniquement par un double souci de performer et de paraître? Car devoir faire constamment la preuve de sa propre existence est à la fois le moteur et la fragilité de l'individu hypermoderne, fasciné par la croyance dans le progrès infini et dans la version moderne du mythe de Sisyphe, qui incarne l'injonction permanente au dépassement de soi.

«Tandis que l'homme moderne était un principe, l'homme hypermoderne serait une fiction imposée aux individus à force de slogans et d'images» Nicole Aubert, sociologue

Face à cette fiction hypermoderne, ne peut-on considérer que ces modes d'engagement et d'encadrement de plus en plus recherchés par les coureurs obéissent aussi à la recherche d'un nouveau sens irrigué par la transmodernité en émergence. Éviter les interprétations schématiques, c'est considérer que les coureurs ne sont pas tous animés uniquement par la performance désincarnée et la mise en spectacle illimitée de soi, soumis à une logique permanente d'accélération, mais qu'ils sont attirés aussi par une quête intérieure à forte résonance intime, sociale et environnementale, dans un espace-temps en décélération.

Autrement dit, prendre un dossard, a fortiori dans le cadre de courses festives, solidaires et à forte vigilance environnementale, peut s'envisager différemment, en privilégiant un engagement plus réflexif, une sociabilité plus engagée et un rapport plus protecteur à l'environnement. L'expérience vécue participe aussi d'une forme de réenchantement de son existence.

Et si, dans tous les cas, ces coureurs en quête de dossards ne jouaient rien de moins que leur survie, dans une société empreinte de paradoxes et en proie à la morosité?

Cet article a été publié initialement sur The Conversation. Watson a changé le titre et les sous-titres. Cliquez ici pour lire l'article original