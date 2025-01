Sierre-Zinal va changer le mode d’attribution des dossards

La célèbre épreuve valaisanne, dont la prochaine édition se disputera le 9 août, permettra aux coureurs de la région de s'inscrire en priorité.

Celles et ceux qui s'alignent sur une compétition de course à pied ont de plus en plus l'impression de participer à deux épreuves, dont la première consiste simplement à obtenir un dossard. Il faut souvent s'armer de patience pour valider son inscription et, parfois, avoir un peu de chance. C'est le cas notamment pour participer à la course Sierre-Zinal. «Il est devenu très difficile de décrocher un dossard», écrit Le Journal de Sierre dans sa dernière édition.

La course des cinq 4000 est victime de son succès: alors que 6300 places sont disponibles, les organisateurs estiment que 20'000 personnes environ étaient connectées en avril 2024 au moment des inscriptions générales. «Et cela, c'est sans compter toutes et celles et ceux qui s'y sont pris dans les minutes, les jours et les semaines suivantes pour essayer d'avoir un dossard, évidemment en vain», souligne Vincent Theytaz, contacté par watson.

Le directeur de l'épreuve rappelle que les inscriptions ont explosé depuis 2012. Chiffres à l'appui:

La course est complète chaque année depuis 2012.

En 2015, il a fallu 6 mois pour attribuer tous les dossards.

En 2016, 1 mois.

En 2017, 1 semaine.

En 2018, 1 jour.

Depuis 2019, les dossards partent en quelques minutes seulement.

Comme le souligne Le Journal de Sierre, l'épreuve attire des athlètes du monde entier, mais les organisateurs cherchent aussi à cultiver l'ancrage local. Les années précédentes, une plage d'inscription anticipée avait d'ailleurs été ouverte pour les citoyens de Sierre et d'Anniviers (environ 300 places).

Or le media valaisan nous apprend que pour 2025, «le concept va être développé et poussé à toutes les communes du district de Sierre».

11% des dossards seront ainsi réservés aux coureurs sierrois, soit 700 places.

Vincent Theytaz confirme. «La fidélité, mais aussi l’appartenance d’un événement à sa population locale, sont les ingrédients d’une recette à succès», estime-t-il, avant de faire une comparaison avec le ski ou le tennis:

«Si tu es un adepte de super-G et que tu habites le district, cela ne te permet pas de participer à la course Coupe du monde de Crans-Montana. Si tu es un très bon joueur de tennis et que tu vis à Bâle, tu ne peux pas davantage intégrer le tournoi ATP de la ville. Mais avec Sierre-Zinal, tu peux rejoindre les pros. Tu peux courir le même jour que Jornet ou Mathys, et sur le même parcours. Ce sont les populaires qui sont l'âme de la course.»

La préférence régionale permet aussi de susciter des vocations. Vincent Theytaz le sait, et en défend l'idée:

«Les enfants de la région qui font la Course des Cinq Obstacles (réd: une épreuve pour les petits organisée en marge du trail valaisan) pensent avoir fait Sierre-Zinal. Ils sont l'avenir, et il est donc primordial qu'ils puissent avoir la possibilité de vivre Sierre-Zinal en grandissant.»

Les coureurs du district de Sierre pourront se préinscrire à l'édition 2015 dès le 14 février prochain (alors que les inscriptions officielles ouvriront le 2 avril à midi). «Nous ferons ensuite valider ces inscriptions auprès du contrôle des habitants des dix communes concernées, renseigne Valentin Genoud (directeur adjoint de la course), cité par Le JdS. Et si nous sommes au-dessus des 700 préinscriptions, nous procéderons à un tirage au sort.»

En 2024 pour la 51e édition, la course avait été remportée pour la 10e fois par l'Espagnol Kilian Jornet chez les hommes, et par la Kenyane Joyline Chepngeno chez les femmes.