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VTT XCO: la Suissesse Sina Frei sacrée championne du monde

KEYPIX - Sina Frei of Switzerland, 1st, cross the finish line of the Cross Country Women Elite, XCO, European MTB Championships, on Sunday, August 2, 2026, in Monteceneri, Switzerland. (KEYSTONE/Maxim ...
Sina Frei est devenue ce dimanche championne du monde de VTT XCO.image: Keystone

La Suisse tient sa nouvelle championne du monde de VTT

Après son sacre début août aux Européens, Sina Frei est devenue championne du monde de VTT XCO pour la première fois de sa carrière, dimanche en Italie. Elle a survolé la course pour marcher dans les pas des Suissesses Silvia Fürst et Jolanda Nef, respectivement titrées en 1992 et 2017. Sa compatriote Nicole Koller a pris la médaille de bronze.
30.08.2026, 14:2930.08.2026, 14:42

Sina Frei tient son premier titre mondial en cross-country. La Zurichoise de 29 ans a cueilli l'or dimanche au Val di Sole, où elle avait terminé 3e jeudi en short-track. L'Italienne Martina Berta a privé la Suisse de doublé en battant au sprint une autre Zurichoise, Nicole Koller, qui se contentera du bronze.

Vice-championne olympique en 2021 à Tokyo, où la Suisse avait signé un triplé historique avec Jolanda Neff en or et Linda Indergand en bronze, Sina Frei couronne une carrière remarquable, et une saison exceptionnelle. Elle comptait jusqu'ici une seule médaille mondiale en cross-country, du bronze, obtenu en 2021 au... Val di Sole.

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La Zurichoise de poche (1m51), qui s'était parée d'or en short-track lors de ces mêmes Mondiaux 2021, avait abordé ces joutes en pleine confiance après ses deux doublés short-track/cross-country consécutifs signés lors des Européens au Monte Ceneri puis en Coupe du monde aux Gets. Dimanche, elle a livré la course parfaite.

Une démonstration

Sina Frei a très rapidement imposé son rythme en tête, et seule l'Italienne Martina Berta est parvenue à la suivre. Le duo comptait d'ailleurs déjà une marge de 25 secondes sur ses poursuivantes après seulement deux des sept tours. Sina Frei a encore accéléré la cadence dans le troisième tour, pour partir seule.

Et la Zurichoise a fait mieux que tenir le choc. Elle a gagné avec 1'25 d'avance sur Martina Berta pour devenir la troisième Suissesse sacrée championne du monde de cross-country après Silvia Fürst (1992) et Jolanda Neff (2017). Toujours dans l'ombre des meilleures Suissesses, Nicole Koller a quant elle signé le plus bel exploit de sa carrière, à 29 ans.

Trois médailles chez les M23

Les vététistes suisses ont aussi brillé chez les M23. Nicolas Halter a cueilli le bronze, derrière deux Français, alors qu'Anina Hutter et Monique Halter ont respectivement fini 2e et 3e chez les dames, où l'Italienne Valentina Corvi s'est parée d'or. Fiona Schibler (4e) et Mara Winter (7e) complètent le beau tir groupé féminin suisse.

(ats/roc)

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