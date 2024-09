La scène a été filmée par les caméras d'Eurosport. Vidéo: extern / rest

Le champion du monde de chrono a vécu une drôle de mésaventure

Remco Evenepoel a failli tout perdre avant même le premier coup de pédale, ce dimanche lors du contre-la-montre des Mondiaux de cyclisme à Zurich.

Remco Evenepoel est devenu champion du monde pour la deuxième fois consécutive, ce dimanche à Zurich. Le Belge a bouclé les 46 km du parcours à une moyenne de plus de 52 km/h (53'01''98). Il s'est imposé avec 6 secondes d'avance sur Filippo Ganna et 55 sur Edoardo Affini. Mais Evenepoel a bien failli tout perdre avant même de s'élancer sur le tracé.

Moins d'une minute avant le départ, le cycliste de 24 ans a en effet subi un saut de chaîne en pédalant à l'envers. Son équipe s'est aussitôt portée à son secours, s'activant pour remettre la chaîne dans les temps. Un vélo de substitution a même été proposé en urgence au coureur, mais l'incident a pu être réglé dans les temps.

Rappelons que le chrono aurait été déclenché à l'heure prévue même si Evenepoel n'aurait pas été prêt (c'est la règle). Le Belge aurait donc perdu de précieuses secondes avant même son premier coup de pédale. Quand on sait qu'il ne s'est finalement imposé qu'avec six secondes d'avance sur Ganna, on peut imaginer le soulagement du désormais double champion du monde en titre.

Le Belge a célébré sa victoire sur la ligne d'arrivée. Image: KEYSTONE

«C’était le chrono le plus dur de ma vie», a reconnu le vainqueur au micro de la RTBF, expliquant qu'il avait réalisé son exercice solitaire sans capteur de puissance. «Je roulais donc au feeling, sans connaître les chiffres. C’était très dur, surtout lors de l’ascension. J’ai vraiment souffert à la fin car j’avais pris la deuxième bosse à fond et j’ai eu du mal à gérer l’effort dans les cinq derniers kilomètres. L’expérience a parlé mais aussi le coaching dans la voiture.»

Remco Evenepoel avait retrouvé le sourire face aux caméras. Tout le contraire des Suisses engagés sur l'épreuve. Très attendu après sa victoire lors du dernier contre-la-montre de la Vuelta, le 8 septembre dernier à Madrid, Stefan Küng n'a pris que la 8e place. La montée vers Uetikon am See ne lui a pas du tout convenu et malgré une bonne entame, le Thurgovien a dû s'avouer vaincu. Il a terminé à 1'42 du vainqueur

Autre Helvète aligné ce dimanche après-midi, Stefan Bissegger a fini 29e à plus de 4 minutes de Remco Evenepoel.