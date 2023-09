Marlen Reusser et son équipe participent au Tour de Romandie féminin cette semaine. Image: KEYSTONE

Pour la star du cyclisme suisse, «faire du vélo est souvent une contrainte»

Marlen Reusser avait abandonné aux Mondiaux il y a un mois avant de se retirer du circuit. Nous l'avons retrouvée au Tour de Romandie féminin.

Soraya Sägesser, Yverdon

Il ne reste plus que trois minutes. Les coureuses sont prêtes à prendre le départ au cœur d'Yverdon-les-Bains. Au centre du peloton ce vendredi 15 septembre, Marlen Reusser. C'est sa première course en Suisse depuis les Championnats du monde de mi-août. Sur le bas-côté, des écoliers tapent des mains en rythme sur des panneaux publicitaires et crient en chœur: «Marlen! Marlen! Marlen!.» Juste en face, une jeune famille brandit une affiche sur laquelle est écrit: «Go, Go, M. Reusser».

La cycliste de 31 ans est visiblement émue. Elle ne peut pas cacher son large sourire sous son casque de vélo. Quelques minutes plus tard, Reusser prend le départ et disparaît dans l'immensité avec les 97 autres coureuses. Le deuxième Tour de Romandie féminin vient de démarrer –il se termine ce dimanche à Nyon.

Des supporters des Suissesses Marlen Reusser et Elise Chabbey. Image: KEYSTONE

Marlen Reusser jouit d'une grande popularité en Romandie. Lors de la présentation des équipes, la Suissesse de la SD Worx avait été approchée par de nombreux fans. Une petite fille s'était même tenue courageusement face à elle avec un papier rempli de questions –mais la championne n'avait pas eu assez de temps pour répondre à toutes les interrogations de sa jeune supportrice.

Marlen Reusser a été au centre de toutes les attentions au départ d'Yverdon. Image: Soraya Sägesser

«Pour moi, le Tour de Romandie est une course spéciale, car quand j'étais petite, je suis allée quelques fois en vacances à Yverdon-les-Bains avec mes parents», expliquait la Bernoise avant la course.

La voici donc de retour cette semaine sur le lieu de ses souvenirs d'enfance, et de retour sur le devant de la scène après avoir abandonné lors du contre-la-montre des Mondiaux.

Que s'est-il passé aux Championnats du monde? Le 10 août, Marlen Reusser est à 30 secondes de la médaille d'or du contre-la-montre à Glasgow. Soudain, elle ralentit son rythme, descend du vélo et s'assied sur le bord de la route. Puis les larmes coulent. Elle abandonne. Plus tard, elle dira avec franchise qu'elle n'avait «pas envie. Je n'avais pas assez faim. J'ai besoin de faire une pause.» Trois jours après, elle est toutefois de nouveau au départ de la course sur route à Glasgow et termine 4e. Une fois la ligne franchie, elle se tait et disparaît.

«Je voulais m'éloigner de tout», dit-elle aujourd'hui. Loin de toute obligation. Loin du téléphone et de l'entraînement. «M'échapper de mon quotidien habituel et voir ce qui m'arrive». Ce qu'elle a vu, elle ne souhaite pas le partager.

«Faire du vélo est souvent une contrainte», explique Reusser. Elle est néanmoins remontée en selle après les Mondiaux, non pas pour une compétition, mais pour un grand voyage. Elle a traversé le Jura, l'Eifel et le nord de l'Allemagne avec ses amis. Ces quelques jours lui ont fait un bien fou.

«Ce qui s'est passé aux Championnats du monde, je ne l'avais pas prévu. Cela m'est simplement arrivé», explique-t-elle avec le recul, ajoutant ensuite:

«(Cet incident) m'a fait du bien, même si ça peut paraître bizarre»

Sur les réseaux sociaux, elle a reçu de nombreux encouragements et a été admirée pour son courage. Elle ne s'attendait pas à de telles réactions, dit-elle, mais elles lui ont fait «extrêmement plaisir».

Quand on lui demande pourquoi elle a repris le départ de la course sur route seulement trois jours après son abandon lors du contre-la-montre, elle ne souhaite pas en parler. «C'est un peu compliqué», dit-elle en riant, gênée. «J'ai une relation particulière avec le contre-la-montre.» C'est la discipline dans laquelle elle a été deux fois championne d'Europe et où elle a terminé deuxième aux Jeux olympiques de 2021.

Reusser face au temps sur le dernier Tour de Suisse. Image: KEYSTONE

La semaine prochaine, un autre contre-la-montre est prévu aux Européens. La Bernoise a la possibilité de devenir championne d'Europe pour la troisième fois consécutive. Mais ce n'est pas la priorité pour elle.