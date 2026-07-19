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Mondial 2026: Suivez le match Espagne-Argentine EN DIRECT

Contrôle contre insouciance, force du collectif contre équipe au service de Messi, mais aussi deux sélections qui savent jouer avec les limites à leur manière: la finale du Mondial 2026 entre l&#039;E ...
Espagne-Argentine, c'est à suivre sur watson en direct commenté!Image: montage watson / agences
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Suivez la finale Espagne-Argentine minute par minute

L’Espagne et l’Argentine s’affrontent dimanche, près de New York, en finale du Mondial. Suivez la rencontre en direct avec nous dès 21h!
19.07.2026, 19:3919.07.2026, 19:39
  • L’Espagne s’appuie sur sa défense de fer, sa maîtrise collective et ses longs circuits de passes. Après des débuts poussifs, son milieu Rodri-Fabian Ruiz-Dani Olmo a progressivement imposé son rythme et permis à la Roja de gagner en efficacité.
  • L’Argentine privilégie un jeu plus direct et semble capable de survivre à tous les scénarios. Portée par sa grinta, elle a déjà renversé plusieurs rencontres grâce à une équipe entièrement dévouée à Lionel Messi.
  • Cette finale pourrait se jouer dans les duels et sur les nerfs. Argentins comme Espagnols savent multiplier les fautes tactiques, ralentir le jeu et provoquer l’adversaire lorsque les circonstances de la rencontre l’exigent.
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