Une star du baseball rend furax ses propres fans

Juan Soto rejoint les New York Mets avec un contrat record. De quoi fâcher les fans des grands rivaux, les Yankees, chez qui jouait le Dominicain cette saison.

Un contrat qui a de quoi donner le vertige! Lundi, le joueur de baseball Juan Soto (26 ans) a signé chez les New York Mets pour 15 ans et recevra au moins 765 millions de dollars.

En francs suisses, ça fait 673 millions, soit 56 millions par année. Et par mois? 4,67 millions. De quoi voir l'avenir sereinement pour le baseballer de la République dominicaine...

Chez les New York Mets, Juan Soto n'aura pas de soucis financiers. Image: keystone

Si l'on combine la durée et le montant du salaire, il s'agit d'un contrat record en baseball. «Le contrat le plus important de l'histoire du sport», affirme même Franceinfo.

Toutefois, en ce qui concerne le salaire annuel, Juan Soto n'est pas l'athlète le mieux payé. Ni même le joueur de baseball. Le Japonais Shohei Ohtani, des Los Angeles Dodgers, a paraphé il y a un an un contrat de 700 millions de dollars sur dix saisons. Et selon plusieurs médias, la star du football Cristiano Ronaldo empoche 215 millions de dollars par an avec Al Nassr, en Arabie saoudite.

Juan Soto a disputé la saison dernière avec les New York Yankees, mais il était libre dès novembre, son contrat – d'un an seulement – avec la mythique équipe new-yorkaise arrivant à échéance. «Tout le monde se l'est arraché. Les Yankees voulaient le conserver bien sûr. Ils auraient proposé 760 millions sur 16 ans», précise L'Equipe.

Finalement, ce sont donc les grand rivaux des Yankees et pensionnaires de la même ville, les Mets, qui ont mis le grappin sur le Dominicain, connu pour être un frappeur exceptionnel (il envoie régulièrement la balle hors du terrain).

De quoi rendre furax certains fans des Yankees, qui se sont déchaînés sur les réseaux sociaux. «Tu as choisi ce tas de merde comme maison pour les 15 prochaines années», s'étrangle l'un d'eux dans une vidéo devant le stade des Mets. Il insulte aussi Soto de «putain de salaud avide d'argent». Un autre inconditionnel des Yankees a même brûlé son maillot de Juan Soto et a posté la vidéo en ligne.

Les retrouvailles entre le Dominicain et son ancienne équipe, la saison prochaine, risquent donc d'être explosives. (yog)