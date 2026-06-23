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France-Irak ne s'est pas du tout déroulé comme prévu

Fans are warned to seek shelter from approaching thunder storm during the World Cup Group I soccer match between France and Iraq in Philadelphia, Monday, June 22, 2026. (AP Photo/Derik Hamilton) Iraq ...
Une tempête en approche a retardé le match.Keystone

France-Irak ne s'est pas du tout déroulé comme prévu

Les Bleus ont gagné 3-0 lundi au terme d'une rencontre incroyable et inédite en Coupe du monde, interrompue durant plus de deux heures. Voici ce qu'il s'est passé.
23.06.2026, 05:5223.06.2026, 05:53
Keyvan NARAGHI / afp

La France se souviendra longtemps de cette partie vraiment pas comme les autres, qui a scellé leur présence au prochain tour. Leur capitaine Kylian Mbappé aussi, qui a fêté sa 100e sélection par deux buts, ses 59e et 60e en bleu (14e, 54e), mais aurait sans doute espéré célébrer ce grand moment dans un tout autre contexte.

Jamais dans l'histoire de la compétition, on n'avait assisté à un tel scénario et les caprices de la météo ont presque éclipsé la performance des hommes de Didier Deschamps et de leur superstar qui, avec deux succès en deux matches, se sont offerts le droit d'arracher la première place du groupe I contre la Norvège, vendredi à Foxborough (Massachusetts).

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Image: TXT

Débutée à 17h locales (23h suisse), la partie s'est en effet étirée jusqu'à 20h48 au grè des annonces régulièrement actualisées de la Fifa pour se conformer à la réglementation très stricte des autorités américaines, qui prévoit que toute manifestation en extérieur peut être interrompue ou retardée si des éclairs sont détectés dans un rayon de 13 km.

On en parlait ici:

Pourquoi le match de la France risque de s'éterniser ce lundi soir

Une première grosse averse s'est ainsi produite à la 35e minute mais le jeu s'est poursuivi avant un enchaînement des évènements à la mi-temps. Un message du speaker a d'abord demandé aux spectateurs de quitter les gradins de l'enceinte et de se mettre à l'abri avant qu'un officiel de la Fédération internationale ne prononce l'arrêt momentané du match.

S'en est suivie une très longue attente pour les fans, obligés de se réfugier dans les coursives, et les joueurs, coincés dans leurs vestiaires. Il a fallu patienter plus d'1 heure et 45 minutes avant de voir les Français et les Irakiens revenir pour l'échauffement et la reprise de la rencontre, la pluie ne cessant pourtant de tomber. Du jamais vu dans un match du Mondial.

Fans gather in a sheltered area of the stadium during a thunderstorm warning in the World Cup Group I soccer match between France and Iraq in Philadelphia, Monday, June 22, 2026. (AP Photo/Matt Slocum ...
Les fans ont dû longuement patienter.Keystone

Avant que le déluge ne s'abatte sur Philadelphie, Kylian Mbappé avait déjà entamé son récital et parfaitement lancé les siens sur la voie des 16e de finale en fêtant de la plus belle des manières sa 100e cape, avec une magnifique frappe enroulée (14e). De retour des vestiaires et sur une pelouse totalement détrempée, le recordman de buts en sélection a doublé la mise facilement à la réception d'un service d'Ousmane Dembélé après une énorme erreur de relance de la défense irakienne (54e).

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La superstar des Bleus n'a pas souhaité laissé filer seul Lionel Messi au classement des meilleurs buteurs en phase finale, le génie albiceleste s'étant lui aussi fendu d'un doublé contre l'Autriche avec l'Argentine (2-0) quelques heures auparavant. Avec désormais 16 réalisations au compteur, le génie français reste à deux longueurs du recordman argentin (18) et poursuit ce duel à distance qui tient en haleine les fans de foot du monde entier.

Deschamps aura également noté avec satisfaction le troisième but inscrit par Ousmane Dembélé (66e). Après un début de tournoi inquiétant, le Ballon d'Or s'est peut-être enfin libéré et sa grosse accolade avec le sélectionneur à sa sortie du terrain (68e) a bien traduit le soulagement de tout le camp français à son sujet.

epa13057571 Ousmane Dembele of France (L) talks with his head coach Didier Deschamps as he leaves the pitch during the FIFA World Cup 2026 group stage match France against Iraq, in Philadelphia, Penns ...
Keystone

Deschamps, qui avait opéré un turnover léger malgré la faiblesse de l'adversaire avec seulement trois changements au coup d'envoi par rapport à l'équipe qui avait dominé le Sénégal 3-1 (titularisations de Lucas Digne, de Manu Koné et de Bradley Barcola), a alors pu faire tourner son effectif.

Il y aura en effet un choc à venir, dans à peine quatre jours à Foxborough (Massachusetts), face à la Norvège d'Erling Haaland. Avec un enjeu crucial, la première place du groupe I. Mais nul doute que les Français n'oublieront pas de sitôt les émotions vécues à Philadelphie et ce match interminable contre l'Irak.

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