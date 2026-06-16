Granit Xhaka s'est refait une beauté en pleine Coupe du monde. Image: Instagram

La Nati fait venir un coiffeur de Bienne et prend un risque

Les joueurs de l'équipe de Suisse ont dépêché un coiffeur biennois dans leur camp d'entraînement de San Diego. Une visite à double tranchant.

Simon Häring et François Schmid-Bechtel

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Ils ont récidivé. Comme lors de l’Euro 2021, les internationaux suisses ont fait venir un coiffeur dans leur camp de base. À l’époque, l’initiative avait brièvement mis le feu aux poudres. Et aujourd’hui? Dans l’opinion publique, tout dépendra largement du prochain match. Si la Suisse bat la Bosnie-Herzégovine et décroche ainsi son billet pour la phase à élimination directe, le sujet devrait vite être enterré. Dans le cas contraire, le débat sur ces jeunes millionnaires en short, supposément déconnectés, risque de repartir de plus belle.

Retour en arrière: juin 2021. La Suisse entame son Euro sous Covid par un décevant 1-1 contre le pays de Galles. Ce jour-là, Granit Xhaka apparaît avec les cheveux foncés. Quatre jours plus tard, contre l’Italie, le capitaine de la Nati arbore une chevelure blondie. Normal: entre le premier et le deuxième match, les joueurs suisses ont fait venir un coiffeur à Rome, apparemment une connaissance de Manuel Akanji.

L’indignation populaire est vive, d’autant que la Suisse s’incline lourdement 3-0 face à l’Italie. Soigner son apparence tout en livrant une mauvaise prestation: voilà qui passe mal auprès de beaucoup. Sans parler des défilés de bolides et de vêtements de créateurs lors des rassemblements de l’équipe nationale. Trop pour l’opinion publique. Dès lors, en Suisse, on ne parle plus seulement des performances sur le terrain, mais de la supposée arrogance des internationaux.



La réaction de Xhaka en 2021: Granit Xhaka: «On nous attaque pour des futilités»

Le fossé entre l’équipe et la population se creuse. Pour beaucoup, cette Nati n’est plus vraiment «leur» Nati. Même Diego Benaglio, ancien gardien de la sélection et aujourd’hui coordinateur sportif des M21, avait eu du mal à comprendre cette affaire de coiffeur:

«Quand on passe tout son temps seul dans une chambre d’hôtel, on essaie de se distraire. Mais nous, nous avons toujours réussi à le faire sans coiffeur»

Le plus dérangeant, c'est qu'à l'époque de l'Euro 2021, le Covid rythmait encore le quotidien. La Fédération suisse de football avait donc rapidement tenté de calmer le jeu. Le coiffeur, assurait-elle, avait été soumis aux mêmes règles que le personnel de l’hôtel: port du masque obligatoire et test PCR négatif.

Cette année lors du Mondial 2026, Florian Emini, lui, n’a pas à se soucier de tout cela. Âgé de 23 ans, il exerce depuis près de deux ans comme barber et tient son salon à Bienne. Il décrit son établissement comme un «lieu intime» et se présente lui-même comme un Celebrity Barber. À ce titre, il avait déjà coiffé Aurèle Amenda et trois autres coéquipiers suisses en novembre 2025 à Francfort. À Berlin, il a aussi coupé les cheveux d’un joueur de NBA. Probablement pas pour 25 francs, le tarif pratiqué dans son salon biennois.

Florian Emini en action à l'hôtel des Suisses.

Cette fois, le Celebrity Barber a publié sur ses réseaux sociaux des images de son passage dans le camp de la Nati à San Diego, où il a coiffé plusieurs internationaux: Xhaka, Manzambi, Akanji, Okafor, Jashari, Embolo, Vargas, Zakaria, Ndoye ou encore Amenda.

«Lorsque j’ai compris que je n’irais pas aussi loin que je l’espérais dans le basket professionnel, j’ai commencé à couper les cheveux. Au départ, c’était juste pour m’amuser. Mais j’y ai retrouvé l’ambition et la discipline du sport.» Florian Emini

À la question de savoir ce que ses clients lui confient le plus souvent, il a répondu un jour: «Leurs objectifs de vie et leurs motivations. Ces échanges m’enrichissent beaucoup et donnent lieu à des discussions honnêtes et inspirantes.» Que lui ont donc confié les internationaux suisses? Peut-être leur rêve de titre mondial. Mais la route est encore longue.

On pourrait se demander pourquoi Murat Yakin autorise une telle opération. La réponse est peut-être simple: lorsqu’il était joueur, Yakin avait lui-même fait venir un coiffeur à l’hôtel de l’équipe. C’est d’ailleurs l’une des raisons pour lesquelles, juste avant la Coupe du monde 1994 aux États-Unis, le jeune espoir de 19 ans avait été écarté de la sélection par Roy Hodgson.

Difficile, pour Yakin, d’interdire aujourd’hui ce qu’il avait lui-même fait comme joueur. Quant aux internationaux, ils sont prévenus: comme en 2021, ils devront étouffer dans l’œuf la polémique naissante par leurs performances sur le terrain.

Rappelons que Manuel Akanji avait déjà été sanctionné par la ligue en juin 2020 pour s’être fait couper les cheveux chez lui, sans masque de protection. L’affaire avait éclaté parce que le coiffeur avait publié les images. Même scénario aujourd’hui avec la Nati et son Celebrity Barber. Au fond, peut-être n’y a-t-il rien de si dramatique à ce que les joueurs soignent leur coupe. Tout dépendra du résultat sur le terrain.

