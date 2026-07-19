Le président américain assistera à la finale de la Coupe du monde ce dimanche. Keystone

Trump jouera un rôle majeur lors de la finale du Mondial

Donald Trump assistera dimanche à son premier match de cette Coupe du monde. Lors de la finale, le président américain devrait se retrouver à plusieurs reprises sous les projecteurs.

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La Coupe du monde 2026 s'achèvera dimanche avec son 104e et dernier match. L'Espagne et l'Argentine se disputeront le trophée le plus prestigieux du football au MetLife Stadium, où l'une des deux sélections soulèvera la Coupe du monde. Le trophée sera remis par le président américain Donald Trump en personne. Jusqu'ici, il n'avait assisté à aucun match du Mondial. Ce sera donc une première lors de cette finale.

Il y a un an, à l'issue de la finale de la Coupe du monde des clubs, le président américain avait déjà remis le trophée au Chelsea FC. Une fois la cérémonie terminée, il était toutefois resté sur le podium pour célébrer avec les joueurs. Il avait fallu plusieurs appels du président de la FIFA, Gianni Infantino, pour qu'il quitte finalement la scène.

Rien ne dit qu'un nouvel épisode insolite ne se produira pas dimanche soir. Avant même le coup d'envoi, la finale offrira une première dans l'histoire du tournoi. En plus des hymnes nationaux de l'Argentine et de l'Espagne, l'hymne américain, The Star-Spangled Banner, sera également joué. Une situation inédite pour une finale de Coupe du monde, mais ce tournoi a déjà bousculé plusieurs traditions.

Donald Trump devrait apparaître sur la scène officielle pendant l'hymne américain, comme ce fut le cas lors du Super Bowl 2025 et du troisième match des Finales NBA cette année. À chacune de ces apparitions, une partie du public l'avait applaudi, tandis qu'une autre l'avait copieusement hué. Si les caméras se tournent à nouveau vers lui dimanche, un accueil similaire paraît probable. On ignore encore à quels autres moments Donald Trump fera une apparition au cours de la soirée. Une chose semble toutefois assez certaine: le président américain ne devrait pas passer inaperçu.

(riz)