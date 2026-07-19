«Honteux», «foutage de gueule»: la France dégoûtée
Le milieu de terrain de l'équipe de France Adrien Rabiot a fustigé une première période «honteuse» et «des comportements de certains joueurs que je n'avais jamais vu jusqu'ici», après le match pour la 3e place du Mondial 2026 perdu 6-4 contre l'Angleterre samedi à Miami.
«Je peux comprendre certains qui pensent que la première période, c'est du foutage de gueule, qu'on n'a pas respecté le maillot. Moi je dirais plus qu'on a été humain et que malheureusement, nous on ne peut pas se permettre d'être humain», a réagi Kylian Mbappé au micro de M6.
«Il y a beaucoup de déception après le match perdu contre l'Espagne, mais il y avait un travail à faire jusqu'au bout et on ne peut pas se contenter de bâcler les choses comme ça», a encore tancé Adrien Rabiot connu pour son franc-parler.
Kylian Mbappé a estimé que les Bleus étaient «complètement sonnés» par les premières 45 minutes des Anglais: «Je pense qu'ils nous ont bien réveillés. Après, en deuxième mi-temps, on est redevenu des joueurs de haut niveau.»
«On fait une première mi-temps imprésentable. Il y a eu une réaction, avec ce qu'on a su bien faire. On a deux occasions d'égaliser à 4-4. On se projette un peu plus, c'est ce qu'on sait faire»", a admis au micro de M6 Didier Deschamps, qui était pour la 185e et dernière fois sur le banc des Bleus. «Au moins ça ressemble à quelque chose même si la défaite fait mal», a-t-il poursuivi, reconnaissant que si la France avait d'abord déjoué c'était aussi sa «faute». «Je n'ai pas dû faire ce qu'il faut en première mi-temps», a dit le sélectionneur, qui a fait quatre changements de joueurs à la mi-temps. «Mais j'aurais pu en faire huit», a-t-il encore ajouté.
(jcz/afp)