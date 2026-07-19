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«Honteux», «foutage de gueule»: la France dégoûtée

Rabiot, Mbappé et Deschamps n'ont pas du tout apprécié le comportement de leur équipe.
Rabiot, Mbappé et Deschamps n'ont pas du tout apprécié le comportement de leur équipe.Image: keystone/watson

«Honteux», «foutage de gueule»: la France dégoûtée

Adrien Rabiot, Kylian Mbappé et Didier Deschamps ont vivement critiqué la première période des Bleus face à l'Angleterre, samedi, lors du match pour la troisième place du Mondial.
19.07.2026, 08:2119.07.2026, 08:21

Le milieu de terrain de l'équipe de France Adrien Rabiot a fustigé une première période «honteuse» et «des comportements de certains joueurs que je n'avais jamais vu jusqu'ici», après le match pour la 3e place du Mondial 2026 perdu 6-4 contre l'Angleterre samedi à Miami.

«On est entrés de manière assez honteuse dans cette première mi-temps (perdue 4-0 par la France). J'ai vu des comportements de certains joueurs que je n'avais jamais vu jusqu'ici. C'est un peu décevant, car c'était le dernier match pour bien figurer dans cette compétition»
Adrien Rabiot au micro de BeIN Sports.

«Je peux comprendre certains qui pensent que la première période, c'est du foutage de gueule, qu'on n'a pas respecté le maillot. Moi je dirais plus qu'on a été humain et que malheureusement, nous on ne peut pas se permettre d'être humain», a réagi Kylian Mbappé au micro de M6.

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«Il y a beaucoup de déception après le match perdu contre l'Espagne, mais il y avait un travail à faire jusqu'au bout et on ne peut pas se contenter de bâcler les choses comme ça», a encore tancé Adrien Rabiot connu pour son franc-parler.

«On s'est parlé à la mi-temps, on s'est dit qu'il fallait un peu d'orgueil, et ça a été nettement mieux en seconde période, car sur la première, certains comportements étaient inadmissibles»

Kylian Mbappé a estimé que les Bleus étaient «complètement sonnés» par les premières 45 minutes des Anglais: «Je pense qu'ils nous ont bien réveillés. Après, en deuxième mi-temps, on est redevenu des joueurs de haut niveau.»

«On fait une première mi-temps imprésentable. Il y a eu une réaction, avec ce qu'on a su bien faire. On a deux occasions d'égaliser à 4-4. On se projette un peu plus, c'est ce qu'on sait faire»", a admis au micro de M6 Didier Deschamps, qui était pour la 185e et dernière fois sur le banc des Bleus. «Au moins ça ressemble à quelque chose même si la défaite fait mal», a-t-il poursuivi, reconnaissant que si la France avait d'abord déjoué c'était aussi sa «faute». «Je n'ai pas dû faire ce qu'il faut en première mi-temps», a dit le sélectionneur, qui a fait quatre changements de joueurs à la mi-temps. «Mais j'aurais pu en faire huit», a-t-il encore ajouté.

(jcz/afp)

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